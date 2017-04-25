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Европейскому гуманитарному университету не удалось выбрать ректора

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 25, 18:00   |   Комментариев: 0

Конкурс на пост ректора действующего в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ), в котором в основном учатся белорусские студенты, завершился без подписания договора с финалистом, поэтому будет объявлен новый конкурс.  

В целом на конкурс поступило 29 заявок, отборочный комитет провел собеседования с тремя кандидатами, и отобрал одного финального кандидата, однако договор с ним не был подписан.

Во вторник ЕГУ сообщил, что отборочный комитет решил, что в нынешней ситуации ни один из кандидатов не может быть назначен ректором, и рекомендовал Всеобщему собранию пайщиков и совету перенести проведение конкурса на вторую половину 2017 года.

Временно пост ректора университета занимает Йорген Йоргенсен.

ЕГУ  – частный университет, который был основан в Минске в 1992 году и потом закрыт белорусскими властями, с 2004 года он продолжает работу в Вильнюсе. В   ЕГУ  обучается около тысячи студентов, преимущественно из Белоруссии.

BNS

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