Европол заявил об угрозе мафии для безопасности ЕС

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Организованные преступные группировки представляют наибольшую угрозу безопасности Евросоюза, опережая терроризм и миграцию.

По данным правоохранителей, крупнейшими игроками в преступном мире являются итальянские мафиозные группировки, албанские и восточноевропейские группы, а также мотоциклетные банды.

Но азиатские, африканские и американские группы также принимали активное участие в организованном преступном бизнесе в Европе, который оценивается в 110 млрд евро в год, и все чаще они сотрудничают друг с другом.

«В настоящее время организованная преступность представляет наибольший риск для внутренней безопасности ЕС… Мы должны вместе действовать на международном уровне, так как организованные преступные группировки уже делают это», – заявил глава Европейского центра по вопросам организованы и преступности Европола Яри Люкка.

Глава итальянского управления по борьбе с мафией Джузеппе Говернале отметил, что сицилийская Коза Ностра, калабрийская Ндрангета и неаполитанская Каморра по-прежнему самые крупные мафиозные кланы.

Полицейские также отмечают, что одной из характерных черт новых организованных преступных группировок стало увеличение уровня насилия.

В Швеции, в частности, наблюдается беспрецедентный всплеск насилия, похожий на «форму военных действий низкой интенсивности», заявил высокопоставленный сотрудник шведской полиции.

За первые три месяца 2019 году в 67 перестрелках погибли 12 человек. «Швеция никогда раньше не видела таких цифр», – сказал он.

korrespondent.net