Евросоюз готов к уступкам Лондону по Brexit

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Европейский Союз готов пойти на уступки Великобритании в вопросе о стратегии ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил в опубликованном в субботу, 2 марта, интервью немецкой газете Die Welt глава делегации Евросоюза на переговорах о Brexit Мишель Барнье.

По его словам, государства Евросоюза могут согласиться с отсрочкой Brexit, но при соблюдении определенных условий. В частности, должна быть отчетливо ясна цель этой отсрочки.

«Любое продление срока означает продление неуверенности граждан и предприятий с обоих сторон», − предостерег Барнье.

«Бэкстоп» − лишь временная мера. Кроме того, глава делегации ЕС затронул тему опасений Лондона, связанных с «бэкстопом».

На этом механизме настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия.

«Мы знаем, что в Великобритании существуют сомнения в связи с «бэкстопом», который якобы может привести к тому, что страна навсегда останется связанной с ЕС. Это не так», − заверил Барнье, подчеркнув, что Евросоюз готов предоставить «гарантии, заверения и разъяснения» касательно того, что «бэкстоп» будет лишь временной мерой.

Ранее британский парламент одобрил возможность отсрочки Brexit, представленную премьер-министром Терезой Мэй.

Если парламентарии вновь выскажутся против «жесткого» Brexit, 14 марта они смогут проголосовать об отсрочке выхода Соединенного Королевства из ЕС.

По данным СМИ, в Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза на два года. В настоящий момент предполагается, что Brexit состоится 29 марта этого года.

korrespondent.net