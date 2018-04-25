Евросоюз готов отложить Brexit на год

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Брюссель может предложить Британии отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года, если премьер-министру Терезе Мэй не удастся ратифицировать сделку с ЕС. Об этом в среду, 27 марта, сообщает The Guardian со ссылкой на служебные документы ЕС.

Отмечается, что предложение о переносе выхода Великобритании из европейского блока и ранее содержалось во внутренних документах Евросоюза, однако Тереза Мэй сама не озвучила возможность такого сценария. Такой перенос даты сможет гарантировать то, что у британского правительства не будет возможности «вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом».

«Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года», — приводит издание слова брюссельского чиновника.

При этом он отметил, что «предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании».

«Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок — это не плохая идея», — сказал представитель ЕС.

Ранее премьер-министр Тереза ​​Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

korrespondent.net