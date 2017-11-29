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Евросоюз направил Белоруссии четкий сигнал по БелАЭС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 28, 16:00   |   Комментариев: 0

Выраженная Евросоюзом солидарность с Литвой по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) является важным и ясным посланием Минску, утверждает советник президента Литвы.

“Именно на саммите Восточного партнерства, когда выступали президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Совета руководителей Европы Дональд Туск, очень ясно называя, что это проблема всех стран ЕС и что этому вопросу будет уделяться особое внимание, – для Белоруссии этот сигнал был очень важным, и я считаю, что он был понят, что это вопрос не только Литвы”, – сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas советник по внешней политике президента Литвы Няриюс Алексеюнас.

Он добавил, что Белоруссия обязана демонстрировать открытость в вопросах ядерной безопасности, соблюдать международные конференции, проводить так называемые стресс-тесты.

Председатель ЕК Ж.-К. Юнкер в минувшую пятницу на саммите Восточного партнерства заявил, что проект БелАЭС, критикуемый Литвой из-за применяемых стандартов безопасности заботит всю Европу, и Брюссель внимательно будет за ним следить.

BNS

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