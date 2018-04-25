Евросоюз обвиняет британскую разведку в добывании секретов, касающихся переговоров по Brexit

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Спецслужбы Великобритании развернули активную деятельность по поиску секретной информации о позиции Евросоюза на переговорах по Brexit. Об этом сообщила газета Daily Telegraph , ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

Он, в частности, сказал, что Лондону становится известно содержание секретных документов ЕС буквально «в течение нескольких часов» после их выпуска. Этот вопрос, вызывающий серьезную озабоченность, был поднят на заседании Евросовета 12 июля, где присутствовали лидеры всех стран ЕС и его официальные представители.

По информации издания, первой о возможности подслушивания британцами европейских коллег 13 июля предупредила Сабина Вейянд, которая является ключевой участницей «команды» главного переговорщика Брюсселя по Brexit Мишеля Барнье. Поводом для этих опасений стало молниеносное попадание в руки британской стороны конфиденциальных документов, которые были изложены 5 июля во время специального показа слайдов с изложением крайне негативной оценки британских намерений сохранить свое членство в едином товарном рынке ЕС.

Спустя всего лишь несколько часов после этого показа Великобритания на самом высоком уровне пролоббировала решение о том, чтобы заблокировать планы Еврокомиссии обнародовать информацию, содержащуюся на слайдах. Дело в том, что публикация этих материалов явилась бы упреждающим ударом против доктрины Лондона по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit, которая была одобрена на следующий день 6 июля на заседании британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс и явилась причиной ухода из правительства главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Источник издания не стал расшифровывать употребленный им термин «на самом высоком уровне», однако «Дейли телеграф» в этой связи напомнила, что в тот же день состоялась встреча британского премьера Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой оба лидера заявили, что переговоры по Brexit вступают в решающую фазу.

Именно попытка выяснить, каким образом Лондон получил доступ к материалам слайд-шоу, навела власти ЕС на мысль о прослушивании. При этом газета напоминает, что у Великобритании продолжают сохраняться самые тесные связи с истеблишментом разведагентств США через британскую спецслужбу, именуемую Центром правительственной связи.

Собеседники газеты в кругах правительственных чиновников Великобритании заявили, что у тех политиков в Брюсселе, которые предположили, что Лондон может прибегать к прослушке, слишком развито воображение, и что секретная информация добывается британской стороной с помощью дружественных ей источников в кругах склонной к утечкам европейской бюрократии. Но вместе с тем накануне прибытия британских переговорщиков в Брюссель обе стороны, как утверждается в статье, предприняли меры максимальной защиты от шпионства. Власти ЕС намерены забирать у участников переговоров мобильные телефоны и другие электронные устройства, а техперсонал делегации Соединенного Королевства даже привез с собой собственные принтеры, опасаясь, что брюссельская техника будет тайно сохранять копии британских документов.

Напомним, ранее депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии Доминик Грив, который входит в крыло сторонников сохранения членства Соединенного Королевства в ЕС, предупредил, что Brexit без сделки с ЕС обернется катастрофой для Великобритании. Британский депутат отметил, что в лагере тори некоторые из его коллег стремятся к реализации сценария Brexit без сделки с ЕС. Эта же группа, по его словам, способна «сместить» Терезу Мэй с должности премьер-министра. В то же время новый министр по вопросам выхода страны из ЕС Доминик Рааб заявил, что сделку с ЕС планируется заключить в октябре , после чего ее итоги должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

NEWSru.com