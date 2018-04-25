Евросоюз подготовился к «жесткому» Brexit

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Европейский Союз завершил подготовку к возможному выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

«Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию «жесткого» Brexit», — отмечается в заявлении ЕК. В нем подчеркивается, что все граждане и бизнес ЕС должны быть также готовы к «жесткому» Brexit, даже если этот сценарий нежелателен.

В сценарии без сделки Великобритания «станет третьей страной без каких-либо переходных механизмов», отмечают в Еврокомиссии. С этого момента все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании.

«Переходного периода не будет, как это предусмотрено в соглашении о выходе. Это, очевидно, приведет к значительным нарушениям для граждан и бизнеса сторон», — говорится в заявлении ЕК.

В частности, британских граждан будут подвергать дополнительным проверкам на границе, при въезде в ЕС. Ожидается, что возникнут трудности и задержки в аэропортах, морских портах. Британские компании потеряют возможность получать гранты от Евросоюза.

К «жесткому» Brexit Еврокомиссия готовилась с декабря 2017 года. За прошедшее время было выдано 90 распоряжений и подготовлено 19 законопроектов. 17 из них уже приняты Европарламентом и Европейским советом.

В связи с тем, что Палата общин британского парламента уже дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки, 21 марта 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев, передает ТАСС. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

NEWSru.com