Евросоюз прекратил выпускать банкноты 500 евро

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Евросоюз прекратил выпуск банкнот наибольшего номинала – 500 евро. Пятница, 26 апреля, стала последним днем, когда такие купюры печатались, сообщает DW.

Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года Центробанки большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск.

При этом Центробанки Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

Начиная с 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии. Член правления Немецкого федерального банка Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот.

Сейчас на купюры номиналом 500 евро приходится 2,3% всех банкнот в европейской валюте, находящихся в обращении.

Как сообщалось, выпуск подобных банкнот решили прекратить из-за того, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

Банкноты в 500 евро можно легко и незаметно перевозить. Миллион евро в таких купюрах весит 2,2 килограмма. Такая же сумма в купюрах по 100 долларов – самом высоком номинале валюты США – весит в шесть раз больше.

korrespondent.net