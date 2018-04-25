Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

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Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — говорится в заявлении Совета. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что «никакого прогресса в реализации минских соглашений нет».

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. Оно было основано на кратком отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о «прогрессе в ходе выполнения минских соглашений».

Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.

belta.by