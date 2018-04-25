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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Фото из открытых источников

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — говорится в заявлении Совета. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что «никакого прогресса в реализации минских соглашений нет».

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято главами государств и правительств Евросоюза на саммите 13 декабря. Оно было основано на кратком отчете канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о «прогрессе в ходе выполнения минских соглашений».

Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.

belta.by

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