Евросоюз решил ужесточить правила получения гражданства Кипра, Мальты и Болгарии

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Еврокомиссия намерена к концу 2019 года ужесточить контроль над программами продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и видов на жительство еще 20 стран ЕС. По мнению еврочиновников, действующие схемы помогают оставаться безнаказанными преступным группировкам.

Reuters со ссылкой на отчет Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января, делает обзор планируемых ограничений.

В докладе говорится, что в законодательстве Кипра, Мальты и Болгарии есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Страны также не предоставляют возможность легко идентифицировать тех, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

Гражданином каждой из этих трех государств можно стать, инвестировав в стране 1-2 млн евро. Это, по мнению экспертов, увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. Также эти страны не выполняют правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.

Кроме того, 20 из 28 стран Евросоюза выдают за инвестиции вид на жительство. Размер инвестиция зависит от страны: например, в Хорватии он равен 15 000 евро, в Люксембурге и Словакии — до 5 млн евро. При этом программа инвестиционного вида на жительство в Португалии позволяет гражданину проводить в стране всего семь дней в году, а происхождение его средств не проверяется.

К концу 2019 года Еврокомиссия собирается ввести меры, направленные на борьбу с преступными схемами. В числе мер — ужесточение проверок тех, кто получает гражданство или вид на жительство.

В начале ноября сообщалось, что спрос россиян на покупку жилой недвижимости в Европе по итогам первых девяти месяцев 2018 года вырос на 12,5% к аналогичному периоду прошлого года. Число сделок с зарубежным жильем выросло в основном за счет Кипра и Мальты, где количество запросов россиян на недвижимость увеличилось на 35% и 30% соответственно. Популярность Мальты и Кипра во многом объясняется действующими на островах программами, которые позволяют владельцам недвижимости довольно быстро получить паспорт.

За последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десятки предпринимателей. Гражданство Кипра также получил Олег Дерипаска.

NEWSru.com