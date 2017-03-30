Евросоюз: в юбилей – о проблемах и перспективах

25 марта Евросоюз отметил 60-летие Римского договора – документа, заложившего основу для Европейского экономического сообщества. 60 лет назад были подписаны документы, с которых ведут отсчет и реальная интеграция Западной Европы, и Европейский союз. О сегодняшнем дне этой крупнейшей международной организации, будущих перспективах – в эксклюзивном интервью «ЛК» посла Европейского союза в Российской Федерации Вигаудаса Ушацкаса.

– С какими результатами Евросоюз встречает свой юбилей?

– Нам есть чем гордиться, но надо признавать и наши неудачи. Евросоюз – крупнейшая по географическим меркам организация. У истоков интеграции стояло всего 6 стран, а теперь ЕС включает 28 демократических государств. В результате амбициозного и уникального проекта европейской интеграции бурное прошлое Европы сменилось миром. Сила Евросоюза в единстве, открытости и ответственности. Недаром пять лет тому назад Евросоюзу была присуждена Нобелевская премия мира.

Евросоюз – это крупнейшая экономика, крупнейший торговый партнер. Мы экспортируем в три раза больше, чем Китай, в два раза больше, чем США. Евросоюз – крупнейший единый рынок, евро – вторая по важности резервная валюта.

При этом Евросоюз – крупнейший донор помощи по программам развития и гуманитарной помощи странам – от нищенствующей Африки до конфликтных Сирии и Афганистана.

С другой стороны, Евросоюз столкнулся с основополагающими, фундаментальными вызовами. Если 10 лет тому назад организацию поддерживали 50 проц. жителей, сейчас – лишь 30 проц. Начали проявляться популистские, националистические, а иногда и ксенофобские настроения. Это не может не влиять на избирательные кампании.

Мы все еще переживаем последствия финансового кризиса, который возник не в Европе, но оказал на нее влияние. Хотя экономика и восстанавливается после глобального кризиса, но не столь быстрыми темпами, как хотелось бы жителям.

Есть и другие внешние вызовы. Наплыв беженцев и теракты, которые произошли в сердце Европы, также повлияли на настроения граждан. На развитие ЕС оказывают влияние и внешние факторы, создающие непредсказуемость: войны, террор, радикальный исламизм, беспрецедентный поток беженцев. Вызывает обеспокоенность и агрессивная политика России, дестабилизирующая ситуацию в Украине, аннексия Крыма.

Главные вызовы для Европы сегодня – сохранение мира на континенте, солидарность государств-членов, безопасность и экономическое процветание. Мы должны определиться со своим идентитетом, почему мы вместе, какова наша цель, в чем сущность Евросоюза? Надо признать, что страны – «старожилы» ЕС сегодня почивают на лаврах, в какой-то мере расслабились. Пришло новое поколение, которое не знает войн, не знает, что значит бороться за свободу, не осознает страшных последствий ядерной катастрофы. В Литве также уже стали историей героические дни борьбы за свободу, Балтийский путь. Эти факты истории должно знать и помнить молодое поколение. Надо не забывать, что Евросоюз –это прежде всего мирный проект.

Другой современный европейский вызов – сохранение единства. С такими проблемами, как терроризм, социальные, экономические трудности, мы сможем справиться только тогда, когда будем едины. Нужно сохранить принципиальные положения, на основании которых мы создавали Европейский союз. Будем едины, сможем быть влиятельными и создать благоприятный для жителей экономический уровень.

Важнейшим фактором формирования политической системы демократического типа является наличие гражданского общества. Только зрелое гражданское общество сможет противостоять попыткам гибридной войны, не поддаваться на провокации, дискутировать по чувствительным историческим моментам.

Я верю, что мы сможем выйти из кризисов более зрелыми, окрепшими и с более ясным стратегическим видением.

– Сейчас ведутся дискуссии по развитию Европы разных скоростей. Какова перспектива подобного рода проектов?

– Что касается Европы разных скоростей, то она уже функционирует. Это один из принципов ЕС – страны могут выбрать для себя полное или ограниченное участие. Ведь не все являются членами шенгенских соглашений или ввели единую валюту. Для Литвы важно членство в Евросоюзе, оно дает нам дополнительные гарантии безопасности, открывает новые экономические возможности.

Бесспорно, европейские идеалы и ценности сохранятся. Это мир на континенте, солидарность членов, безопасность и экономическое процветание. При многоскоростном развитии главное – единое стратегическое направление движения.

– В Литве вызывает обеспокоенность возможное уменьшение финансирования по европейским проектам с 2020 года.

– Финансирование будет пересматриваться. Но и Литва не должна болеть синдромом донорской помощи. Сегодня мы должны признать, что наряду с российской угрозой огромным вызовом для нас является эмиграция. Число жителей за четверть века уменьшилось с 3,7 до 2,9 млн. Если тенденции не изменятся, то такие уровни миграции являются огромным вызовом не только для литовской экономики, но и для сохранения государственности. С другой стороны, некоторые утверждают, что в Литве может остаться и благополучно жить только миллион граждан. Надо определиться с ценностными приоритетами, какую Литву мы хотим: в которой живет миллион жителей или 3, 7 млн. На решение этих задач должна быть направлена долгосрочная политическая деятельность Сейма и Правительства. Нужно развивать экономику, создавать условия для инвестиций, улучшать благосостояние жителей.

– Со вступлением Литвы в Евросоюз жители связывали расширение демократических прав и свобод, в том числе и право на получение информации. Сегодня в Литве часто применяется практика отключения тех или иных телевизионных каналов. Бесспорно, сейчас информации много и разной, причем не всегда верной и позитивной. Почему-то наши власть имущие решили, что их «подданные» не способны отделить зерна от плевел, и за них решают, что им смотреть. Ваша точка зрения на применение подобных ограничений.

– Ответ на вопрос определен действующим законодательством. Если подобные меры предусмотрены законом, создан надзорный орган, который определяет нарушения, значит, в случае выявления подобных нарушений применяются санкции.

– Как вы оцениваете результаты своей работы как руководителя представительства ЕС в Российской Федерации?

– За время работы в столь кризисный период я получил огромный опыт. Конечно, любой посол хотел бы создавать положительные проекты, чтобы развивать отношения в позитивном русле. Работа посла объективно является зеркальным отражением содержания, которым наполнены отношения России и ЕС. В нынешний момент мы смотрим на российские шаги в отношении Украины. Также я принимаю во внимание, что между нами все-таки существуют достаточно глубокие разногласия по разным вопросам. С другой стороны, Евросоюз продолжает оставаться самым важным партнером России по товарообороту, торговле энергоносителями. Ведь 75% прямых иностранных инвестиций приходило в Россию из стран ЕС. Мы приобретаем в России 30% потребляемой нефти и 40% газа, фактически определяем половину российского бюджета, и это нужно учитывать.

Кроме того, Россия постоянный член Совета Безопасности ООН. От ее голоса зависит решение по важнейшим вопросам войны и мира.

Миссия посла и представительства ЕС в России – определить, как преодолеть разногласия, как сохранить мосты сотрудничества и общение между людьми. В этом контексте моя работа очень интересная. Она сложная и не всегда бывает приятной. Наверное, войду в историю как посол по «кризисам». Приходилось их решать в Афганистане, теперь в России, наверное, такова моя судьба.

Я строю свою работу, понимая масштаб разногласий и осознавая, что мы должны сохранить мосты общения и сотрудничества там, где это возможно. Работа дипломата – сохранять самое лучшее, что есть между странами.

– У Литвы также сложные взаимоотношения с Россией, в то время как, согласно статистике, Россия остается крупнейшим торговым партнером Литвы. Каким образом Литве нужно строить отношения с огромным соседом?

– Россия остается крупнейшим торговым партнером Литвы за счет поставок энергоносителей, в то время как литовский экспорт в Россию от общего товарооборота составляет только 2 процента. Причем в основном за счет реэкспорта. Доля России в литовском экпорте уменьшилась за счет принятых Россией антисанкций. В Москве уже нельзя купить качественных литовских продуктов.

В то же время мы должны учитывать важность общественных связей, вести диалог между различными социальными группами, деятелями культуры, искусства, предпринимателями, молодежью. Россия – наш сосед, нужно общаться, не смотреть на приезжающего в Литву россиянина как на какого-то агента, что порой можно услышать.

Так, недавно произошел инцидент по поводу выставки «Разные войны», когда два литовских парламентария потребовали закрыть выставку. Данная позиция литовских политиков вызвала возмущение координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия и рабочей группы «Историческая память и просвещение».

Призывы закрыть выставку противоречат духу европейских ценностей, в частности, свободе слова. Нетерпимость к критическому мышлению, плюрализму мнений и другой точке зрения неприемлема для политиков в демократической стране. Неприемлемо выдергивать, искажать факты, особенно к столь чувствительным историческим моментам.

Надо стремиться к диалогу с российской общественностью. Предлагаю вспомнить такой факт, что в марте 1991 года на Манежной площади в Москве состоялась крупнейшая демонстрация, на которой присутствовали 400 тысяч человек в поддержку независимости Литвы. Неизвестно, какова была бы судьба нашей независимости, если бы не широкая поддержка российской общественности.

Политический диалог между Москвой и Вильнюсом уже в течение определенного времени не поддерживается. В то время как большинство стран ЕС его продолжают. Так, недавно в Москве побывал министр иностранных дел Швеции, в плане – посещение российской столицы руководителями внешнеполитических ведомств из Великобритании, Германии, других стран.

В сложившейся ситуация огромное значение приобретает культурная дипломатия. Хотел бы отметить, что атташе по культуре литовского посольства для развития культурных связей делает немало. Целесообразно активнее рекламировать туристическую Литву.

– Господин посол, политологи, эксперты вас часто называют среди возможных кандидатов на пост президента Литвы. А каковы ваши планы?

– После завершения каденции посла ЕС в Российской Федерации планирую вернуться в Литву, продолжить активную политическую деятельность.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Досье Вигаудас Ушацкас родился в 1964 году в Скуодасе. В 1990 году окончил факультет права Вильнюсского университета. В 1990 – 1991 гг. стажировался в Норвегии, Дании. Дипломатическая карьера. В 1991—1992 годах — второй секретарь отдела стран Западной Европы МИД Литвы. В 1992—1996 годах — советник миссии Литовской Республики при Европейских сообществах и НАТО. В 1996—1999 годах — директор Департамента политики МИД Литвы. В 1999—2000 годах — заместитель министра иностранных дел Литовской Республики. В 2000—2001 годах — руководил переговорами Литвы о вступлении в Европейский cоюз, посол по особым поручениям МИД Литвы. В 2001—2006 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Соединенных Штатах Америки и Мексиканских Соединенных Штатах. В 2006—2008 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. С 9 декабря 2008 года по 11 февраля 2010 года — министр иностранных дел Литвы. В 2010—2013 годах — специальный представитель Европейского cоюза в Афганистане. С 10 сентября 2013 года — глава представительства Евросоюза в России. Семья: жена Лорета (1966 г. р.), дети: сын Раймундас (1991 г. р.), дочь Паула (1993 г. р.)

Метки: N13 (1153) 30 марта, Вигаудас Ушацкас, Интервью, Римский договор, юбилей