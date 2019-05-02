Евросоюз выделил 3,7 миллиона евро для помощи фермерам сектора Газы

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Европейский союз перевел в фонд помощи частному сектору в секторе Газы 3,7 миллиона евро. Об этом сообщило официальное информационное агентство Рамаллы Wafa.

В рамках программы будут отремонтированы 22 водозаборные скважины, используемые для орошения, будут приобретены 15 тракторов, 2600 голов скота, построены 37 теплиц. В общей сложности, помощь будет оказана 259 фермерам сектора Газы.

Общая стоимость программы реконструкции частного сектора в Газе составляет 10,5 миллиона евро. Программа разработана и осуществляется министерством сельского хозяйства при правительстве Махмуда Аббаса, а также Палестинским фондом страхования природных рисков в сельском хозяйстве.

NEWSru.com