Евросоюз запретит самолеты Boeing 737 MАХ 8

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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готовится запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета этой модели в Эфиопии. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

В частности, указано, что если EASA примет такое решение, то это будет означать запрет на полеты указанным самолетом во всех странах ЕС.

Между тем представитель Минтранса ФРГ заявил, что после крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии немецкое воздушное пространство будет закрыто для этого типа лайнеров.

Вслед за Германией закрывает свое воздушное пространство для Boeing 737 Max 8 и Франция.

«Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) объявило, что Boeing 737 Max 8 больше не может использовать воздушное пространство Франции», — говорится в сообщении ведомства.

В Австрии министр транспорта, инноваций и технологий Норберт Хофер также распорядился закрыть воздушное пространство страны для пролета скандальных лайнеров.

В то же время американская корпорация Boeing во вторник выразила уверенность в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8, но при этом заявила, что понимает решение иностранных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

Между тем акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 марта продолжили падение после авиакатастрофы в Эфиопии и на фоне решения о прекращении полетов со стороны ряда стран.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 17:35 акции компании снизились на 6,7%, до $373,2 за акцию.

11 марта в ходе торговой сессии акции компании снижались в пределах 10%.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Как известно, крушение 8МАХ в Эфиопии произошло через четыре месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившихся на борту. Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

korrespondent.net