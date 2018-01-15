Евростат: рост промышленности Литвы в ноябре опережал средний показатель по ЕС

Промышленный рост в Литве в ноябре опережал средний показатель по 28-и странам – членам Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.

Объемы промышленного производства за год – в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2016 года – в Литве выросли на 7,8%, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Этот рост в среднем по ЕС составлял 3,5%.

За месяц – в ноябре по сравнению с октябрем – объемы литовской промышленности увеличились на 2,7%, объемы промышленности ЕС – на 0,9%.

В Латвии объемы промышленности за год выросли на 3,6%, в Эстонии – на 2,7%, а за месяц – выросли на 0,7% и снизились на 1,5% соответственно.

BNS

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