Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в четвертом квартале прошлого года был одним из наиболее заметных среди 28-и стран Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
В 4-ом квартале прошлого года по сравнению с таким же кварталом 2015 года рост литовской экономики составил 3%, показывают обнародованные во вторник уточненные данные Евростата. Более стремительный рост был зафиксирован в Румынии (4%), в Словении (3,6%), в Хорватии (3,5%), в Болгарии (3,4%) и в Польше (3,1%).
В Латвии годовой рост ВВП в 4-ом квартале составил 2,2%, в Эстонии – 2,8%.
За квартал – в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим – рост экономики Литвы составил 1,4%, Латвии – 1,1%, Эстонии – 1,9%. Квартальный рост ВВП быстрее, чем в Литве, был только в Эстонии и Польше (1,7%).
Во всем ЕС рост экономики за год составил 1,9%, за квартал – 0,5%.
Метки: Евростат, Литва, рост ВВП
Что такое ВВП?
Наши правящие видят на кладбище вместо крестов-плюсы.Оптимисты однако.
Какой рост мяса может быт на скелете?Может за счёт повышения цен на отопление и электричество?Дали милостыню 20 евро к пенсиям и тут же решили грабануть обратно.Зачем же чушь гнать?Хоть бы уже помалкивали и не вешали лапшу.Кормить НАТО надо за счёт плательщиков,благодетели.
leonardas a gde rabotaes?
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Я допустим не знаю,визы не имею и тема здесь другая. О России думай сам,твоя работа всё-таки.
a kak v rosieje tam?
Ни кто не сомневался в этом. Мы балтийские тигры когда космические корабли бороздят просторы…