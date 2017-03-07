Евростат: рост ВВП Литвы в 4-ом квартале – один из самых заметных в ЕС

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в четвертом квартале прошлого года был одним из наиболее заметных среди 28-и стран Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

В 4-ом квартале прошлого года по сравнению с таким же кварталом 2015 года рост литовской экономики составил 3%, показывают обнародованные во вторник уточненные данные Евростата. Более стремительный рост был зафиксирован в Румынии (4%), в Словении (3,6%), в Хорватии (3,5%), в Болгарии (3,4%) и в Польше (3,1%).

В Латвии годовой рост ВВП в 4-ом квартале составил 2,2%, в Эстонии – 2,8%.

За квартал – в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим – рост экономики Литвы составил 1,4%, Латвии – 1,1%, Эстонии – 1,9%. Квартальный рост ВВП быстрее, чем в Литве, был только в Эстонии и Польше (1,7%).

Во всем ЕС рост экономики за год составил 1,9%, за квартал – 0,5%.

BNS

Метки: Евростат, Литва, рост ВВП