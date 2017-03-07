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Евростат: рост ВВП Литвы в 4-ом квартале – один из самых заметных в ЕС

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы в четвертом квартале прошлого года был одним из наиболее заметных среди 28-и стран Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

В 4-ом квартале прошлого года по сравнению с таким же кварталом 2015 года рост литовской экономики составил 3%, показывают обнародованные во вторник уточненные данные Евростата. Более стремительный рост был зафиксирован в Румынии (4%), в Словении (3,6%), в Хорватии (3,5%), в Болгарии (3,4%) и в Польше (3,1%).

В Латвии годовой рост ВВП в 4-ом квартале составил 2,2%, в Эстонии – 2,8%.

За квартал – в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим – рост экономики Литвы составил 1,4%, Латвии – 1,1%, Эстонии – 1,9%. Квартальный рост ВВП быстрее, чем в Литве, был только в Эстонии и Польше (1,7%).

Во всем ЕС рост экономики за год составил 1,9%, за квартал – 0,5%.

BNS

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Комментарии читателей (8)
  1. (64.187.237.158) As пишет:
    2017 03 07 at 21:55

    Что такое ВВП?

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 07 at 18:44

    Наши правящие видят на кладбище вместо крестов-плюсы.Оптимисты однако.

  3. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 07 at 18:39

    Какой рост мяса может быт на скелете?Может за счёт повышения цен на отопление и электричество?Дали милостыню 20 евро к пенсиям и тут же решили грабануть обратно.Зачем же чушь гнать?Хоть бы уже помалкивали и не вешали лапшу.Кормить НАТО надо за счёт плательщиков,благодетели.

  4. (174.92.143.221) sinantrop molodec пишет:
    2017 03 07 at 15:29

    leonardas a gde rabotaes?

  5. (90.141.21.177) Leоnardas пишет:
    2017 03 07 at 14:38

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    District / County Essex County
    City Windsor (South Central)
    Уинсор
    Zip / Postal code N9A
    Coordinates 42.307, -83.0302

  6. (90.141.21.177) Leоnardas пишет:
    2017 03 07 at 14:34

    Я допустим не знаю,визы не имею и тема здесь другая. О России думай сам,твоя работа всё-таки.

  7. (174.92.143.221) sinantrop molodec пишет:
    2017 03 07 at 14:23

    a kak v rosieje tam?

  8. (90.141.21.177) Leоnardas пишет:
    2017 03 07 at 13:41

    Ни кто не сомневался в этом. Мы балтийские тигры когда космические корабли бороздят просторы…






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