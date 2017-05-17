«Евровидение-2017»: не обошлось без скандалов

В Киеве состоялся гранд-финал международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2017». 26 стран сразились за победу на 62-м международном песенном конкурсе.

По итогам голосования телезрителей и суммирования оценок жюри победителем конкурса в этом году стал представитель Португалии, 27-летний певец Сальвадор Собрал. Он набрал наибольшее количество баллов — 758. Это первая и сенсационная победа Португалии на «Евровидении», которая подняла конкурс на новый качественный уровень. На «Евровидении» вновь победило не шоу, а песня и ее исполнение.

Второе место занял Кристиан Костов – представитель Болгарии, у него 615 баллов. На третьей позиции харизматичный коллектив Sunstroke Project из Молдовы (374 балла).

К сожалению, группа Fusedmarc, представлявшая на «Евровидении» Литву, не попала в финал песенного конкурса. Во втором полуфинале конкурса ей не удалось выйти в десятку лидеров, из 18 участников они стали 17-ми, набрав всего 42 голоса. Меньше баллов получили лишь Словения, Сан-Марино и Латвия. Однако музыканты не придают этому большого значения. Виктория Ивановская и Денис Зуев рассказали, что были рады возможности принять участие в конкурсе и намерены продолжать работать дальше. Следует отметить, что этом году финал «Евровидения» прошел без участия стран Балтии – ни Эстония, ни Латвия также не попали в финал.

Вокруг 62-го международного песенного конкурса возникло немало скандалов еще до финала. В этом году в масштабном музыкальном конкурсе не участвовала Россия. Еще в марте Служба безопасности Украины запретила представительнице от РФ 27-летней Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Накануне финала «Евровидения» в Интернете разгорелся еще один скандал. Пользователи Сети нашли на Youtube видео с выступления представителя Болгарии Кристиана Костова в 2014 году в Крыму на концерте в «Артеке». К слову, Кристиан Костов родился и вырос в Москве, его мать родом из Казахстана, отец — болгарин, у него два гражданства – болгарское и российское. Украинские власти быстро отреагировали на новость: СБУ объяснила, что болгарин не нарушил украинский закон, поскольку приехал в Крым до того, как Киевом были установлены новые правила поездок на полуостров.

Уже в самом финале не обошлось и без некрасивой сцены. Во время выступления победительницы «Евровидения» прошлого года Джамалы, которая собственно «привезла» конкурс в Киев, один из зрителей с флагом Австралии на плечах выскочил на сцену и успел прежде, чем его скрутил охранник, обнажить филейную часть своего тела. Вряд ли это была политическая акция.

Однако интересно, как руководство Европейского вещательного союза (правообладателя «Евровидения») расценит приветствие «Слава Украине!». Его произнесла в прямом эфире литовская телеведущая Эгле Даугелайте-Крижавичене во время оглашения результатов голосования профессионального жюри Литвы. В ответ ведущие церемонии крикнули: «Героям слава», а зал начал аплодировать. Между тем политические лозунги и высказывания запрещены на конкурсе. Неужели такое приветствие само по себе не несет политического заявления?

Рок-группа O. Torvald, представлявшая Украину, получила 36 баллов и заняла 24-е место из 26. Литва не поставила хозяевам конкурса ни одного балла.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Евровидение-2017, скандалы