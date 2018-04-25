Еврозона замедляет рост

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Европейский Центробанк (ЕЦБ) снизил прогноз темпов роста экономики еврозоны на 0,6 пункта до 1,1%, этот процесс не должен быть долговременным и уже в 2020 -2021 годах должен снова ускориться, отметил глава Банка Литвы Витас Василяускас.

«С учетом изменившейся экономической ситуации еврозоны в краткосрочный период прогноз на нынешний год снижен на довольно заметные цифры. Вопрос, какое у нас замедление: по типу «буквы V» или какое-то другое. Если судить по тому, что мы видим сейчас, по данным и анализу, с которым мы ознакомились и дискутировали во время заседания, то похоже, что мы говорим о временном замедлении по типу «буквы V», — сказал В. Василяускас.

Приняв это во внимание, ЕЦБ снизил прогноз темпов роста экономики еврозоны в следующем году всего на 0,1 пункта до 1,6%, а прогноз роста на 2021 год — 1,5% – не изменил, сообщает информагентство BNS.

Подобным образом откорректированы и прогнозы инфляции. ЕЦБ теперь прогнозирует, что инфляция в этом году составит всего 1,2% (прогноз на декабрь 2018 года был 1,6%), нo на 2020 и 2021 годы — 1,5% и 1,6% соответственно (прежний прогноз – 1,7% и 1,8%).

В. Василяускас признал, что обновленные прогнозы отдаляют цель ЕЦБ приблизить инфляцию к 2%, однако подчеркнул, что отказываться от этой цели не планируется.

«Дискуссий об этом не было, пока это точно не рассматривается. Сама цель, чтобы инфляция была близка к 2%,представляется как движущаяся мишень, это необязательно означает, что ее нужно в этом или следующем году достичь. Это скорее то, к чему нужно стремиться, то, что мелькает на горизонте», — сказал В. Василяускас.

Ухудшить прогнозы ЕЦБ вынудило растущее беспокойство по поводу замедления темпов мировой экономики, которое вызвано, в частности, неопределенностью относительно Brexit, напряженностью в торговле, которую провоцируют прежде всего США, а также замедлением развития экономики Китая.

В свою очередь комиссар ЕС по экономике и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что замедление европейской экономики будет продолжаться после пика 2017 года. При этом экономические основы ЕС остаются прочными, поэтому по-прежнему заметны положительные тенденции, в частности, в сфере рабочих мест, добавил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ