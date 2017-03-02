Эхо речи Ж.К. Юнкера в Вильнюсе: Главы МИД Литвы и Германии против большого раскола ЕС

Министры иностранных дел Германии и Литвы заявили, что при рассмотрении идеи “разноскоростного” Евросоюза, необходимо обеспечить, чтобы между государствами не возник слишком большой разрыв, ведь только единая Европа может сохранить влияние в глобальном мире.

“Различия ЕС не должны становиться настолько большими, чтобы одни были явными лидерами, а другие сильно отставали. Не должны быть так, что крупные страны объединятся и не примут к себе малых”, – сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

“ЕС это не Германия и несколько других стран”, – добавил З. Габриэль на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в среду.

Министры встретились через несколько часов после того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил пять сценариев будущего ЕС после выхода британцев из сообщества.

З. Габриэль считает, что ЕС должен сохранить компетенцию по охране внешних границ, безопасности сообщества и оборонной политике, а также в некоторых других вопросах, поскольку только единая Европа может создать противовес растущей мощи Китая или США.

Л. Линкявичюс обратил внимание на то, что уже сейчас некоторые страны выбрали разные модели интеграции. Он отмечает, что рассмотрение сценариев будущего не должно поощрять раскол.

“И сейчас есть несколько скоростей – не все страны ЕС входят в Шенгенскую зону и ввели евро. В Литве мы придерживаемся мнения о том, что сценарии будущего должны для наибольшего вовлечения всех, а не для фрагментации”, – сказал министр.

Л. Линкявичюс отметил, что Литва выступает против пересмотра договора ЕС.

BNS

Метки: Евросоюз, Жан Клод Юнкер, Литва