Ежегодно около 420 тыс. человек во всем мире умирают из-за некачественной пищи

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Каждый год пища, зараженная бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами, становится причиной заболевания более 600 млн человек по всем мире, а 420 тыс. человек умирают из-за употребления некачественных продуктов. Такие данные ООН озвучили на первой Международной конференции по безопасности продуктов питания, которая 12 февраля открылась в Аддис-Абебе, сообщает Центр новостей ООН.

Первая Международная конференция по безопасности продуктов питания организована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организацией (ВТО) и Африканским союзом.

Согласно данным ООН, озвученным на конференции, заболевания, связанные с употреблением некачественных пищевых продуктов, перегружают системы здравоохранения и наносят ущерб экономике, торговле и туризму. По мнению экспертов, в перспективе это приводит к снижению производительности в странах с низким и средним уровнем дохода. «Защита еды — это наша общая ответственность, — заявил на конференции генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. — Мы должны работать вместе, чтобы повысить безопасность пищевых продуктов в национальных и международных политических программах». Участники конференции подчеркнули, что безопасность пищевых продуктов должна быть первостепенной задачей на каждом этапе пищевой цепи: от производства до сбора урожая, обработки, хранения, распределения, приготовления и потребления. «Еда должна быть источником питания и удовольствия, а не причиной болезней или смерти», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил: несмотря на то, что небезопасная пища ежегодно становится причиной сотен тысяч смертей, эта проблема пока не получила должного политического внимания. По мнению генерального директора ВОЗ, обеспечение людям беспрепятственного доступа к безопасным продуктам питания требует постоянных инвестиций в более строгие нормативные акты, лаборатории, надзор и мониторинг. «В нашем глобализированном мире безопасность пищевых продуктов — это проблема каждого», — добавил Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что ВОЗ поддерживает создание африканского агентства по безопасности пищевых продуктов для усиления стандартов и правил на всем континенте.

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в свою очередь назвал безопасность пищевых продуктов центральным элементом общественного здравоохранения, который будет иметь решающее значение для достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. В двухдневной конференции принимают участие делегаты из 130 стран — министры здравоохранения и сельского хозяйства, ведущие ученые, а также представители потребителей, производителей и дистрибьюторов пищевых продуктов.

Цель конференции — обратить внимание мировой общественности на необходимость искоренения опасных продуктов питания, что в будущем поспособствует прогрессу в направлении устойчивого развития во всем мире. Участники конференции намерены определить пути решения проблем, касающихся безопасности пищевых продуктов. Следующий международный форум по безопасности пищевых продуктов и торговле состоится 23-24 апреля 2019 года в Женеве.

belta.by