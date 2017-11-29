Facebook и Twitter предоставят британским властям данные о возможном влиянии России на Brexit

Компании Facebook и Twitter согласились направить властям Великобритании информацию о возможном вмешательстве России в референдум о выходе страны из Евросоюза летом 2016 года.

Facebook планирует ответить на вопросы британской избирательной комиссии в середине декабря. В Twitter сообщили, что предоставят требуемую информацию в течение ближайших недель. Как сообщает Русская служба ВВС, компания Google также откликнулась на требования избиркома.

Ранее появилась информация о том, что британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. Запрос основателю соцсети Марку Цукербергу направил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Демиан Коллинз.

Представитель Facebook в Великобритании Саймон Милнер заявил, что компания намерена поддерживать расследование властей США и Британии по вопросу фейковых новостей. В свою очередь, один из топ-менеджеров Twitter в Британии Ник Пиклз сообщил, что соцсеть фиксирует более 3,2 млн сомнительных аккаунтов в неделю и 450 тыс. подозрительных попыток залогиниться в день.

Британские парламентарии начали расследование по поводу распространения фальшивых новостей в начале года. После того как досрочные парламентские выборы назначили на июнь 2017 года, процесс был временно приостановлен. Затем изучение влияния фейковых новостей на общественное сознание возобновилось.

Вероятное вмешательство России в Brexit не исключалось и в докладе комитета по вопросам госуправления и конституционным вопросам парламента Британии, о котором сообщалось в апреле.

Депутат-лейборист Бен Брэдшоу в декабре 2016 года, выступая в парламенте, предположил, что Россия вмешивалась в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Впрочем, он добавлял, что доказательств этого нет. В октябре 2017-го депутат призвал британское правительство расследовать подозрения о вмешательстве РФ в Brexit. Он также потребовал предоставить гарантии того, что “все ресурсы, потраченные на кампанию референдума, поступили из приемлемых источников”.

В Кремле дали понять, что информация о финансовой поддержке Brexit со стороны России абсурдна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам “то, чего не было”.

В середине ноября премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу “российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране”. Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью “фейковых новостей” и атак хакеров.

В сентябре в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед президентскими выборами в США 2016 года. Отмечалось, что на эти цели было потрачено около 100 тыс. долларов. В Facebook заявляли, что размещенную Россией политическую рекламу увидели в США 10 млн человек.

Тогда же руководство Facebook передало сведения о продаже рекламы спецпрокурору США Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа.

Референдум о выходе из ЕС состоялся в Великобритании летом 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. После этого в отставку ушел премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, и этот пост заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске процедуры Brexit.

NEWSru.com

Метки: Brexit, Facebook, Twitter, В мире, Роберт Мюллер