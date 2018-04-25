Facebook стер сотни аккаунтов, которые тайно контролировали сотрудники Sputnik

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Социальная сеть Facebook в четверг сообщила, что ликвидировала в Литве и других странах Восточной Европы сотни сайтов и аккаунтов, которые тайно контролировали сотрудники российского пропагандистского агентства Sputnik.

Стертые страницы и аккаунты позиционировались как независимые, однако, получив внимание аудитории, ставили целью распространение определенной информации, в том числе и направленной против НАТО.

Некоторые из стертых страниц действовали на литовском языке.

«Мы выяснили, что эти страницы были связаны с сотрудниками Sputnik», — сказал журналистам стран Балтии менеджер Facebook по политике кибернетической безопасности Натаниэль Глейхер.

В странах Балтии, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказа Facebook уничтожил 289 стираниц и 75 аккаунтов.

У них было 790 подписчиков, а на рекламу было потрачено 135 тыс. долларов (118 тыс. евро).

Представители Facebook подтвердили BNS, что среди ликвидированных страниц были и действовавшие на литовском языке. Социальная сеть не детализирует, сколько страниц было стерто в каждой конкретной стране.

На вопрос BNS, есть ли признаки того, что через некоторые страницы могли бы предприниматься попытки повлиять на президентские выборы в Литве, Н. Глейхер сказал, что в некоторых случаях были острые политические и культурные темы, о которых говорят в контексте выборов.

«В такие периоды, когда приближаются выборы, будет некоторое пересечение с темами, о которых будет идти речь во время выборов. Однако эти операции шире, особенно если говорить о деятельности Sputnik, осуществляемой уже довольно длительное время. Это более широкие кампании», — сказал он.

«То, что мы видим — это ангажирование в сеющие раскол политические вопросы, и оно, конечно, в какой-то степени перекрывается с предвыборными дискуссиями», — добавил Н. Глейхер.

Администраторы сайтов и владельцы аккаунтов обычно позиционировали их как независимые новостные сайты или сайты общего характера, посвященные таким темам, как погода, путешествия, спорт, экономика или политика.

Эти аккаунты действовали в Румынии, Латвии, Эстонии, Литве, Армении, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Молдавии, России и Киргизии.

Facebook установил, что эти страницы и аккаунты связаны с московским новостным агентством Sputnik и некоторые из них часто размещали новости на такие темы, как «анти-НАТО», протестные движения и борьба с коррупцией, говорится в сообщении.

BNS