Facebook, Twitter и Google проведут секретную встречу, посвященную борьбе с дезинформацией перед выборами в США

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Представители крупнейших технологических компаний, таких как Facebook, Twitter и Google, соберутся в пятницу на тайную встречу по подготовке к промежуточным выборам в США, сообщает интернет-издание BuzzFeed News .

В распоряжение издания попало письмо, в котором глава подразделения Facebook по политике в сфере кибербезопасности Натаниэль Глейхер приглашает представителей порядка десяти компаний, в том числе Google, Microsoft и Snapchat собраться в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.

«Как я уже говорил некоторым из вас в течение последних нескольких недель, мы намеревались организовать беседу в продолжение обсуждений в нашей сфере по информационным операциям, защите выборов и работе, которую мы все делаем, чтобы справиться с этими вызовами», — говорится в письме.

В мае подобная встреча уже проходила в офисе Facebook, на ней присутствовализаместитель министра внутренней безопасности США Крис Кребс и сотрудник отдела ФБР по борьбе с иностранным влиянием Майк Берхем.

Отмечается, что повышенное внимание властей технологические компании, например, Facebook и Twitter, привлекли из-за того, что они достаточно медленно отреагировали на сообщения о том, что иностранные спецслужбы и связанные с ними лица используют их платформы для того, чтобы воздействовать на пользователей в преддверии выборов 2016 года. Халатное отношение к новым угрозам привело к серьезным репутационным и финансовым потерям, а также поставило вопрос о необходимости законодательного регулирования в этой сфере.

В феврале в отношении 13 граждан России в США были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы, проводившиеся осенью 2016 года, передает «Интерфакс» . По данным расследования, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, которое в прессе получило название «фабрика троллей». Их подозревают в попытках повлиять на американских избирателей.

После февральских обвинений Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr и YouTube стали проводить «чистки» аккаунтов, появление которых связывают с деятельностью иностранных агентов и спецслужб.

21 августа компания Microsoft объявила , что провела уже 12-ю по счету проверку с 2016 года и выявила сайты, которые имитируют интернет-странички американских консервативных организаций (института Хадсона и Международного республиканского института), а также Сената США. По мнению экспертов, сайты были созданы группой хакеров Fancy Bear, которая «связана с Главным разведывательным управлением России (ГРУ)». Эта же группа осуществляла хакерские атаки в 2016 году на Национальный комитет Демократической партии и предвыборную кампанию кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон. Выявленные Microsoft сайты, созданные с мошенническими целями, были заблокированы.

Уже на следующий день, 22 августа, компании FireEye, Facebook и Twitter также объявили, что «вычистили» поддельные новостные странички и удалили подозрительные аккаунты пользователей, которые выражали проиранские взгляды и демонстрировали «согласованное неаутентичное поведение», в частности в соцсетях Facebook и Instagram. Только Facebook удалила 652 страницы, которые, предположительно, были созданы в интересах российских и иранских властей, писали «Ведомости» .

Аналогичное заявление 23 августа сделали и в компании Google. В этом случае «чистка» проводилась в принадлежащем Google видеохостинге Youtube.

Как российские «тролли» вбивают клин в американское общество

Основной тактикой российских интернет-«троллей» является участие в спорах на обеих сторонах, чтобы разжечь конфликты и посеять недоверие в обществе. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона, которые изучили опубликованные в Twitter сообщения противников и сторонников вакцинации, пишет The Guardian со ссылкой на American Journal of Public Health.

Исследователи изучили феномен споров в Twitter о вреде и пользе вакцинации. Их вимание привлекли парадоксально жаркие дискуссии на эту тему в Twitter, хотя в реальной жизни большинство американцев признают полезность вакцин. Ученые с помощью различных методов, в том числе основываясь на данных конгресса и спецслужб, идентифицировали «троллей» и ботов, связанных с российской «фабрикой троллей». Изучив данные за 2014-2017 годы, социологи пришли к выводу, что авторы данных подозрительных аккаунтов в 22 раза чаще обычных пользователей поднимали тему вреда и пользы от прививок, причем «тролли» поддерживали обе стороны конфликта, разжигая его, и пытаясь подорвать доверие к вакцинации.

Для этого они стремились обострить конфликт по расовому признаку. Использовались аргументы об имущественном неравенстве («богатые получают качественные вакцины, а мы — нет»), религиозные мотивы, а также другие болевые точки американского общества, передает РБК .

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе, — считает один из участников исследования, Марк Дредзе. — Играя на обеих сторонах, они подрывают доверие общественности к вакцинации, подвергая всех нас риску инфекционных заболеваний. Вирусы не уважают национальных границ».

Ученые предупредили, что борьба с дезинформацией может привести к эффекту «кормления троллей» и раздуванию дебатов, поставив под сомнение даже те положения, по которым в обществе на самом деле существует консенсус.

Тема прививок является лишь одной из немногих, с помощью которых «тролли» пытаются разжечь конфликты и посеять недоверие, считают исследователи. Например, один из ботов, общее количество постов которого превысило 6 тысяч, посвятил вакцинации всего 38 твитов. Однако это произошло именно тогда, когда тема вакцин всплыла в новостном поле в связи с одним из поручений президента Дональда Трампа.

Исследователи также отметили, что многие аккаунты участников дебатов невозможно классифицировать. Это могут быть как живые люди, так и «киборги», то есть захваченные ботами аккаунты, когда-то принадлежавшие реальным людям.

Еще одна значительная часть ботов в Сети занята распространением вредоносного программного обеспечения. По информации Twitter, в последние месяцы соцсеть блокировала более 1 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в день. В мае и июне количество заблокированных учетных записей превысило 70 миллионов. Twitter также объявил, что введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера, для того чтобы избавиться от троллей и бот-аккаунтов.

«Мы никогда не прекратим наши усилия по выявлению и предотвращению попыток манипулирования обсуждениями на нашей платформе», — заявили в руководстве компании.

NEWSru.com