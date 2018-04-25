Facebook ввел систему оценки благонадежности пользователей соцсети

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Соцсеть Facebook запустила систему оценки репутации пользователей по шкале от 0 до 1. Об этом сообщает газета The Washington Post .

Разработка системы, о которой не сообщалось ранее, велась в течении последнего года. Цель ее создания заключалась в том, чтобы оценивать степень благонадежности пользователей Facebook и выявлять среди них злоумышленников. По словам представителя Facebook система оценки была внедрена в рамках плана компании по борьбе с фейковыми новостями – после того как соцсеть дала пользователям возможность жаловаться на подозрительный контент, некоторые стали злоупотреблять ею, подавая жалобы на материалы, которые им просто не нравились.

В компании отметили, что индекс благонадежности не является абсолютным мерилом пользователей Facebook, а представляет собой лишь один из многих инструментов оценки поведения пользователей, используемых соцсетью. При этом пока неясно, какие еще критерии, кроме жалоб на фейковые новости, соцсеть использует для оценки индекса, применяется ли новая система для оценки всех пользователей соцсети и как потом используются полученные оценки.

Напомним, в этом году Facebook пережила сразу несколько скандалов. В марте стало известно об утечке данных десятков миллионов пользователей соцсети через одно из приложений, затем выяснилось, что компания имеет договоры о передаче данных пользователей со многими производителями смартфонов, а недавно из-за технической ошибки соцсеть открыла доступ к приватным записям 14 млн пользователей.

NEWSru.com