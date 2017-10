Facebook хочет нанять на работу людей, имеющих доступ к секретной информации

Компания Facеbook Inc. хочет нанять людей, которые обладают допуском к секретной информации, чтобы иностранные государства не смогли больше манипулировать через соцсеть Facebook общественным мнением и влиять на результат выборов в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в компании, знакомый с вопросом, но попросивший сохранить анонимность.

Сотрудники с такими разрешениями будут получать доступ к информации, которая классифицирована властями США как имеющая отношение к национальной безопасности. Они будут осведомлены о том, что правительство считает потенциальными угрозами, и искать подозрительные кампании в соцсетях перед выборами.

Пресс-секретарь Facebook отказался от комментариев. Министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки не ответили на запросы.

– Если Россия смогла создать фальшивые страницы Black Lives Matter, кто это сделает следующим?

Люди, имеющие доступ к такой информации, – это обычно правительственные чиновники, имеющие отношение к защите национальной безопасности, то есть сотрудники спецслужб, а также их подрядчики из частного сектора.

Клинтон назвала атаку через Facebook “кибернетическим 11 сентября”

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сказала в воскресенье на Лондонском литературном фестивале, что российское вмешательство в выборы, которые она проиграла, имело такой огромный масштаб, что было равнозначно “кибернетическому 11 сентября”, сообщает Buzz Feed News.

“У нас очень уважаемые ветераны из сферы безопасности, из разведки говорили, что это было “кибернетическое 11 сентября” в том смысле, что это была прямая атака на наши институты, – заявила Клинтон (цитата в переводе сайта InoPressa). – Возможно, это определение покажется драматизированным, но мы знаем, что они прощупывали избирательные системы и пытались в них вторгнуться – в их кампании был не только элемент пропаганды в соцсетях”.

Клинтон, которая сейчас проводит рекламный тур своей книги “Что произошло”, написанной по итогам выборов, неоднократно упоминала о российском вмешательстве в президентскую гонку 2016 года, увязав его с ключевыми моментами кампании, которые, по ее мнению, помогли победить Трампу.

Ее опыт, как она считает, помог другим странам осознать масштаб российских киберугроз и оградить от потенциальных вмешательств собственные выборы. “Русские не перестали это делать, эта угроза сохраняется”, – сказала она, добавив, что у президента РФ Владимира Путина есть “стратегическая цель, которую он непреклонно преследует”, – дестабилизация западных демократий.

У Кремля есть “союзник в лице Дональда Трампа, разливающего желчь по Сети”

Во время выборов фальшивая страница в Facebook под названием Being Patriotic (“Быть патриотом”) использовала политизированные слова, такие как “незаконный”, “страна” и “американский”, и фразы, такие как “незаконные иммигранты”, “законы шариата” и “государство благоденствия”, пишет The Guardian со ссылкой на анализ данных Джонатана Олбрайта из Tow Center for Digital Journalism Колумбийского университета, которые приводит сайт InoPressa.

Руководитель административной службы Facebook Шерил Сэндберг сказала, что на платформе Facebook произошли “вещи, которые не должны были произойти”. Компания принесла извинения и выразила готовность “разобраться с проблемой”.

The Guardian видит проблему в том, что у “агрессоров” есть, “пусть и не ведающий, что творит, союзник в лице Дональда Трампа, который щедро разливает желчь по Сети”. “В некоторых случаях аккаунты в соцсетях, связанные с российскими операциями по насаждению влияния, по-видимому, воспользовались как прямой и непосредственной подсказкой Twitter-аккаунтом @realdonaldtrump, согласно анализу вашингтонского Альянса защиты демократии”, пишет газета.

Владельцы самозваных страниц могут постить неоднозначные – или просто сочувственные – сообщения или объявления о мероприятиях, собирая “лайки”, комментарии и просто точки зрения, анализировать информацию об избирателях, чтобы сделать их “мишенями политического контента, соответствующего их самым сокровенным симпатиям”.

Исследование Олбрайта показало, что шесть связанных с Россией Facebook-страниц сгенерировали более 18 млн взаимодействий, прежде чем Facebook их прикрыл.

“Это было всего шесть аккаунтов из десятков, десятков и десятков страниц” с очевидными характеристиками, имеющимися и на других аккаунтах, связанных с Россией, по словам Олбрайта. “Эти 18 млн взаимодействий приходятся только на эти шесть страниц, только на Facebook, – заявил Олбрайт. – Так о каком же количестве идет речь в целом? Мы говорим о сотнях миллионов взаимодействий”.

В начале сентября в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. На это было потрачено около 100 тысяч долларов.

Спустя почти месяц в Facebook уточнили, что размещенную Россией политическую рекламу увидели в США 10 млн человек, и она размещалась также в Instagram.

