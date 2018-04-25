Фактор нацменьшинств

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Ежегодно в декабре отмечается День прав человека. Дата этого дня приурочена к принятию Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека — исторического документа, провозглашающего абсолютные права, которыми обладает каждый человек от рождения, независимо от расы, религии, пола, языка, политических или иных мнений, национальности, имущества, рождения или любого другого статуса. Декларация устанавливает универсальные ценности и общий стандарт для каждого. Декларация считается самым наиболее переводимым документом в мире и доступна на 500 языках.

В этом году Всеобщая декларация отметила свое семидесятилетие. По случаю юбилея подписания Всеобщей декларации прав человека в Вильнюсе впервые прошел Национальный форум по правам человека.

Во время форума была обсуждена как текущая ситуация, так и то, что мы должны сделать, чтобы в Литве было комфортно жить всем людям, независимо от национальности, расы, убеждений, пола, социального статуса.

Проблемы национальных меньшинств являются частью общего пакета по защите прав человека. О правах национальных меньшинств дискутировали представители Департамента национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики и неправительственных организаций с различным опытом работы, представляющие как крупные этнические группы, так и небольшие этнические группы, эксперты.

Литва, как и другие европейские государства, – страна, в которой веками живут представители различных национальностей, религий, традиций. Литва является наиболее мононациональным государством. В 2011 году 84,2 % жителей Литвы были этническими литовцами. Также в стране имеются крупные общины поляков – 6,58% (более 200 тыс. человек) и русских – 5,81% (176 тыс. человек). В настоящее время в Литве проживают представители 154 различных национальностей, в то время как в 2001-м – 115 различных национальностей. Их число неодинаково, колеблется от нескольких сот тысяч, например, русских, поляков — до нескольких сот или даже десятков человек, как греков, болгар, венгров и людей других национальностей. Более всего лиц нелитовской национальности живет в районах Восточной и Юго-Восточной Литвы, Вильнюсе, Клайпеде, Висагинасе и других городах.

По данным переписи населения 2011 года, почти 16 процентов жителей Литвы – представители национальных меньшинств. Так, в Вильнюсе проживают представители 128 национальностей, в Каунасе – 85, в Клайпеде – 77, представители более 50 национальностей живут в Шяуляй и Панявежисе.

Литовцы составляют 84,2% от всех жителей Литвы, поляки – 6,6%, русские – 5,8%. Национальный состав столицы Литвы: 63,2% литовцев, 16,5% поляков, 12% русских, 3,5% белорусов, 1% украинцев. Национальный состав Каунаса: 93,6% литовцев, 3,8% русских, 0,4% поляков, 0,4% украинцев. В Клайпеде – 73,9 % литовцев, 19,6 % русских, 1,9% украинцев, 1,7% белорусов.

Участники форума отметили, что Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе следят за ситуацией в Литве. Об особенностях положения различных национальных меньшинств, актуальных проблемах рассказали представители общественных организаций, средств массовой информации.

Надо сказать, что после восстановления независимости политика в отношении нацменьшинств была более последовательной. Был принят Закон о нацменьшинствах, работал Департамент нацменьшинств и эмиграции при Правительстве Литовской Республики. Затем истек срок действия Закона, прекратил работу Департамент. Политики стали считать, что интеграция нацменьшинств — дело оконченное, а на самом деле сложилась неопределенная ситуация, некий вакуум репрезентаций интересов нацменьшинств на государственном уровне.

Департамент национальных меньшинств возобновил свою работу в 2015 году. В отношениях с этническими меньшинствами можно выделить политический и бытовой уровень: у людей в повседневной жизни не возникает проблем в общении. В то же время на политической арене часто разгораются жаркие дискуссии о взаимоотношениях с нацменьшинствами. Например, в юго-восточном регионе Литвы издавна рядом жили католики, староверы и православные, поляки, белорусы, литовцы, для них не проблема в общении перейти с одного языка на другой, они могут разговаривать и на двух языках. Важно отделить политическую риторику от повседневной жизни, в которой редко встречаются противоречия.

Комментируя вопросы законодательной базы, руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств Департамента национальных меньшинств Вайва Вежялите-Покладова отметила, что права национальных меньшинств, в том числе и в сфере образования, оговорены в отраслевых законах. Она утверждает, что в Евросоюзе лишь 8 или 9 государств имеют отдельный, специальный закон о национальных меньшинствах.

Участники форума заметили, что проблемы у различных наций схожие: как сохранить родной язык, традиции, культуру, передать знания, национальные обычаи своим детям, проблема доступности информации на языках национальных меньшинств.

У крупных национальных диаспор — польской, русской, белорусской — есть школы с обучением на родном языке. По словам представителя департамента, для других нацменьшинств поощряются, спонсируются воскресные школы. По словам модератора этой секции форума, доцента университета Витаутаса Великого Анджея Пукшто польская диаспора более организована, представлена в парламенте, на местных уровнях власти, тогда как русская диаспора разобщена, можно говорить о нескольких активных центрах в Вильнюсе, Клайпеде, Висагинасе, других городах Литвы.

Свои особые проблемы — у небольших этнических групп. Так, самая острая проблема литовских цыган – недоступность образования. «Чтобы дети учились, надо улучшить жизнь их родителям. Взрослые обязаны получать каждый месяц зарплату. Обязаны иметь цивилизованное жилье», — отметила глава Ассоциации ромов Балтийского региона Вайва Пошкайте-Томашевич.

Какова ситуация с правами национальных меньшинств в Литве в контексте общей атмосферы в Евросоюзе? Об этом — в беседе с доцентом Университета Витаутаса Великого Анджеем Пукшто.

— Как вы оцениваете ситуацию с правами национальных меньшинств в Литве, в частности с возможностью получить образование, информацию на родном языке?

— Если говорить об общей атмосфере в Евросоюзе, то можно заметить, что права нацменьшинств не являются приоритетной темой. В дискуссиях больше можно услышать о правах сексуальных меньшинств, о гендерной политике, о равенстве полов, даже о социальных правах. В постсоциалистических странах время от времени эти вопросы возникают и в венгерско-румынских отношениях, и в венгерско-словацких. Было напряжение в отношении политики Венгрии по венгерскому меньшинству на Украине, проблематична ситуация русского меньшинства в Латвии. Я думаю, что время от времени сделать такую «инвентаризацию» будет полезно всем: и меньшинствам, чтобы напомнить, в каком они пространстве живут, и государственным учреждениям. Вопрос о защите прав национальных меньшинств и этнических отношений одинаково актуален, это универсальная ценность, которая проходит через все страны и континенты.

В Литве, как известно, был принят «нулевой» вариант гражданства, что способствовало снятию проблем проживающих в Литве нацменьшинств.

Обучение на родном языке — один из основных элементов, который помогает обеспечить идентичность. Литва является одним из немногих государств в ЕС, где меньшинства имеют право учиться на родном языке в государственных школах.

Литва может гордиться, что имеет большую сеть школ с русским, польским и даже белорусским языками обучения. Такого количества школ с польским языком обучения нет ни в какой другой стране. Что касается системы образования, то в конечном итоге учащиеся всех школ Литвы, независимо от языка преподавания, должны получить должное образование, которое дало бы успешный старт в будущее.

Остаются открытыми вопросы по поводу употребления языков нацменьшинств. Даже Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе несколько раз рекомендовала Литве печатать избирательные бюллетени, в том числе и на языках крупных национальных диаспор.

В контексте других стран ситуацию в сфере национальных общин в Литве можно было бы определить как неплохую, но есть домашние задания, которые нужно выполнить.

— Насколько доступна информация на родном языке?

— Думаю, что в этом вопросе активнее должны быть самоуправления. Закон о государственном языке не запрещает, чтобы информация представлялась на языках нацменьшинств. Лидер – столичное самоуправление, где можно получить информацию и на русском, польском языках.

— Наших читателей возмущает закрытие некоторых российских каналов. Тем более что в эпоху Интернета эта проблема коснулась лишь небольшой части общества, в основном пожилых людей, и так лишенных в силу ограниченности доходов какого-то иного досуга, кроме голубого экрана…

— Литовские политики, запрещая эти каналы, хотят какой-то стеной отгородиться от пропаганды из Москвы. Я думаю, в этой ситуации мы входим в сферу, где вопросы нацменьшинств соприкасаются с государственной политикой литовско-российских отношений.

Исследования показывают, что борьба с пропагандой только путем отрицания опубликованной информации неэффективна. Необходимо представить достоверную информацию – быстро, профессионально и в доступном для человека формате и языке. Как было сказано и во время форума, наше литовское телевидение, радио должны больше работать в направлении предоставления информации на языках нацменьшинств.

— Эксперты и даже политики часто высказывают подозрения о политической или гражданской нелояльности представителей национальных меньшинств, отводят им роль «пятой колонны». Какова ваша точка зрения по поводу подобных высказываний?

— Эта проблема демонизируется на фоне внешнеполитической картины. По существу нацменьшинства прекрасно интегрированы в общество. Представители национальных меньшинств с успехом работают в государственных учреждениях, в сфере культуры, образования.

Чтобы обвинять кого-то, что он является «пятой колонной», надо иметь внушительные доводы и доказательства. Ведь манипулируя этими темами, можно очень быстро создать этническую рознь. Поэтому посоветовал бы и политикам, и массмедиа, и другим экспертам относиться щепетильно к этим вопросам.

— Замечу, что предусмотрительно относятся и к нам, средствам массовой информации, выходящим на языках национальных меньшинств: публикации какой-то критической направленности в литовских СМИ – это норма, у нас же порой усматривают какой-то тайный умысел…

— Нужен диалог деликатный и продуманный. Мероприятий, в которых принимали бы участие представители нацменьшинств, думаю, не хватает. Властные структуры и негосударственные организации могли бы больше сделать по разрушению стереотипов какой-то нелояльности меньшинств. Надо поддерживать диалог, не забывать о проблемах.

— Сегодня большую роль в формировании мнения на те или иные события играют средства массовой информации. А как в литовских СМИ представлены национальные меньшинства?

— В нынешнем геополитическом контексте важно, чтобы политики, журналисты, другие общественные лица были ответственны в своих высказываниях и публикациях, не создавали напряженности в обществе по этническому признаку, не сталкивали национальные группы.

Замечу, что Департамент национальных меньшинств поощряет публикации о жизни национальных общин, проводит конкурсы. Главное препятствие для осуществления таких проектов – отсутствие средств.

Бесспорно, программы на языках национальных меньшинств должны быть в эфире. Но их уровень должен быть таким, чтобы они были привлекательны для зрителя.

— Каково будущее нацменьшинств в Литве, сохранят ли они свой идентитет или все-таки ассимилируются?

— Я остаюсь оптимистом. Та же история Европы показывает, что даже европейские евреи, пережив такую сложную и трагическую судьбу, сохранили свои национальные корни, приверженность традициям.

Тем более что в Европе превалируют тенденции по сохранению этнической принадлежности, развитию многокультурного пространства.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА