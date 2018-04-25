Фальшивые лекарства не пройдут

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В Евросоюзе внедряется новая масштабная система защиты от подделки лекарств. Теперь, отсканировав упаковку, можно будет проверить подлинность фармацевтического продукта по единой общеевропейской базе.

Проблема распространения поддельных лекарств и растущая в связи с этим угроза здоровью и качеству жизни множества людей становится всё более острой и актуальной во всём мире. Всё чаще такие лекарства стали попадать и на европейский рынок.

С целью борьбы с фальшивыми медикаментами в Европе была запущена новая единая система проверки подлинности лекарств, разработанная при сотрудничестве фармакологических компаний и Европейской комиссии.

На упаковках лекарств появятся специальные элементы безопасности, которые позволят быстро и эффективно проверять подлинность лекарств на каждом этапе цепочки сбыта.

Основной принцип действия системы заключается в том, что серийный номер каждой упаковки лекарства будет вводиться в специально созданную общеевропейскую базу данных.

В рамках работы с новой системой сотрудники аптек при продаже лекарства должны будут сканировать уникальный 2D-код с упаковки лекарства. Данная мера позволит сверить полученную информацию с единой базой данных. Сканирование позволит удостовериться в подлинности и сохранности лекарства. Сразу же после реализации лекарства в базе данных появится отметка о том, что лекарство с данным кодом уже продано. Таким образом, дважды продать упаковку лекарства с одним и тем же кодом будет невозможно.

При обнаружении фальсификата в систему будет подаваться тревожный сигнал. В таком случае инспекция будет проверять всю партию «засветившегося» лекарства.

Важную роль в борьбе с подделкой лекарств будет играть также защита от вскрытия – наклейка с печатью, сохранность которой будет гарантировать, что упаковка не вскрывалась и содержимое не былоÂ переупаковано.

Сообщается, что данные изменения будут вводиться постепенно. Ранее изготовленные лекарства аптеки могут продавать до истечения срока годности.

Стоит отметить, что в Германии ситуация с подделкой лекарств в настоящее время обстоит значительно лучше по сравнению с другими европейскими странами. Отчасти потому, что фармацевтическая промышленность в ФРГ жёстко регламентирована и на немецком рынке размещаются только проверенные и официально допущенные к применению лекарственные средства. Федеральная ассоциация фармацевтической промышленности, подчёркивает, что производство, распространение и использование медикаментов в стране строго контролируется.

«Большинство поддельных товаров на поверку оказались оригинальными продуктами, которые либо были незаконно переупакованы, либо возвращены в легальную распределительную сеть после краж», – объясняет представитель BfArM.

Более того, именно в Германии производители лекарств уже практикуют использование таких средств защиты от фальсификации, как микропечати и голограммы, размещённые на упаковках лекарств.

rg-rb.de