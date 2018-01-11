ФБР будет предупреждать американцев о попытках России и других стран вмешаться в выборы в США

В Федеральном бюро расследований создана специальная группа, которая будет информировать американские компании и общественность о попытках России и других государств при помощи дезинформации и манипуляций в социальных сетях вмешаться в выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Директор ФБР Кристофер Рэй в конце прошлого года сообщил о создании в ведомстве целевой группы по пресечению иностранного влияния на выборы в США, однако не уточнил возложенные на нее задачи.

Теперь сотрудник ФБР Джеффри Триколи, возглавивший оперативную группу, заявил, что ее цель заключается в том, чтобы пролить свет на усилия других стран по вмешательству в выборы, чтобы дать возможность общественности и компаниям самостоятельно принять решения о том, что делать с дезинформацией, фейковыми новостями и сомнительным онлайн-контентом.

Как признал Триколи, ФБР ранее неохотно делилось с общественностью сведениями, относящимися к распространению дезинформации в соцсетях, направленной на вмешательство в избирательные процессы в США. “Вы не можете придерживаться той же стратегии, если считаете, что необходимы изменения”, – заявил он.

ФБР также планирует сотрудничать в этом вопросе с частными компаниями, дружественными иностранными правительствами и научными учреждениями, отмечает ТАСС. “Важной вещью для нас является установление диалога с такими партнерами”, – сказал Триколи. По его словам, такое сотрудничество необходимо, так как ФБР не обладает “огромным массивом информации” относительно угрозы влияния на выборы извне.

Напомним, в США продолжается расследование предполагаемого влияния РФ на президентские выборы в США в 2016 году. Им занимаются ФБР, спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса, а также спецпрокурор Роберт Мюллер.

Президент США и члены его команды неоднократно отвергали подозрения в каких-либо контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании с целью обеспечить победу Дональду Трампу. В свою очередь Москва также категорически опровергает подобные обвинения.

NEWSru.com

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