ФБР рассекретило версию побега Гитлера и Евы Браун в Аргентину

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Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, в которых речь идет о возможном побеге вождя Третьего Рейха в Аргентину. Согласно обнародованным материалам, в апреле 1945 года Адольф Гитлер не покончил с собой, как гласит официальная версия, а добрался на подводной лодке к берегам Южной Америки, где шестеро высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище в южной части Анд.

Данная версия была доведена до сведения директора ФБР Эдгара Гувера, который счел ее «неподтвержденной» и пришел к выводу о нецелесообразности поисков Гитлера на основании этой информации.

Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года – спустя пять месяцев после предполагаемого самоубийства фюрера и его приближенных в берлинском бункере и через две недели после капитуляции Японии, отмечает издание The Daily Star.

В течение прошедших с того времени 74 лет в прессе не переставали курсировать слухи о том, что Гитлер пережил войну. Согласно этим данным, он с полусотней приближенных, нацистов и членов их семей, якобы прибыл в Аргентину на двух подводных лодках через две с половиной недели после падения Берлина – и был переправлен в предгорья Анд.

Данная информация была предоставлена неким лицом, которое надеялось таким образом получить «иммунитет от отправки обратно в Аргентину». В донесении отмечалось слабое здоровье вождя Третьего рейха, который страдал от астмы и кожных заболеваний.

Один аргентинский репортер утверждал, что видел полицейский отчет, якобы зафиксировавший прибытие «странной подводной лодки», из которой высадились «высокопоставленный офицер и гражданское лицо». В отчете говорилось, что эта пара могла быть Гитлером и его возлюбленной Евой Браун, сообщает британская газета Mirror.

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