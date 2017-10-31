ФБР разрешило публикацию всех документов об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) разрешило публикацию всех ранее сохраненных от огласки документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится на сайте ведомства.

До сих пор не обнародованные материалы будут опубликованы в ближайшие недели. В настоящее время вносятся правки по сокрытию данных информаторов и людей, чьи жизни могут оказаться в опасности в случае раскрытия их личностей.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что будут обнародованы практически все документы об убийстве Кеннеди, несмотря на требования со стороны ФБР и ЦРУ сохранить секретность.

Глава государства указал, что после консультаций с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, ЦРУ и другими органами решил опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, где упоминаются имена и адреса ныне живущих людей. Он пояснил, что решил пойти на такой шаг “ради максимальной прозрачности” и для того, чтобы покончить с теориями заговора.

Ранее Трамп распорядился выложить на сайте Национального архива около 2,8 тысячи засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди. Документы были опубликованы 27 октября, так как истек 25-летний срок секретности. В июле было опубликовано еще 3,9 тысячи документов по делу.

Закон об обнародовании архива подписал президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Тогда была созвана независимая комиссия по изучению убийства Кеннеди, которая из соображений национальной безопасности получила право отложить обнародование документов до 2017 года.

В минувшую пятницу организация WikiLeaks предложила 100 тысяч долларов за часть часть архива документов по делу об убийстве Кеннеди, которую американские спецслужбы решили не обнародовать.

Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Единственным подозреваемым стал бывший рядовой Корпуса морской пехоты США Ли Харви Освальд. В 1959-1962 годах он проживал в СССР, а затем вернулся на родину.

Как было установлено, подозреваемый обстрелял кортеж Кеннеди из винтовки с оптическим прицелом с шестого этажа склада школьных учебников на Дейли-плаза. Практически сразу возникли подозрения, что стрелок был не один. Многие усомнились, что Освальд смог сделать несколько точных выстрелов по движущемуся кортежу с учетом необходимости в считаные секунды перезарядить винтовку.

В общей сложности, по данным следствия, было сделано шесть выстрелов. По версии сторонников теории заговора, помимо Освальда, был по крайней мере еще один стрелок, которому удалось скрыться. Подробно допросить Освальда с целью выяснения истины властям не удалось. 24 ноября 1963 года, через два дня после убийства Кеннеди, при переводе в окружную тюрьму подозреваемый был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби.

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