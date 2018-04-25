Фейк-рассылки

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В связи с рассылаемыми жителям Литвы ложными СМС-сообщениями о том, что якобы Swedbank со 2 марта прекращает деятельность и его клиенты должны перевести свои средства на счет в другом банке, Банк Литвы обратился в Генеральную прокуратуру. Это подтвердил BNS представитель Банка Литвы Гедрюс Шнюкас.

Как утверждает Банк Литвы, мошенники, пользуясь сообщениями СМИ о вероятном отмывании денег через Swedbank, пытаются выманить у клиентов банка их деньги. Директор Надзорной службы БЛ Витаутас Валвонис не исключил, что могут иметь место попытки повлиять и на финансовую стабильность Swedbank. Между тем премьер Саулюс Сквярнялис не усматривает угроз для стабильности финансового сектора страны.

В случае получения таких сообщений необходимо сообщить о них в Центробанк или в полицию.

Ранее Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег вместе с Danske Bank. Между «подозрительными счетами» Swedbank и Danske Bank было переведено около четырех миллиардов евро. Сейчас дела о возможных незаконных операциях рассматриваются в подразделениях банка в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

Новостной портал 15min.lt сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают взятками бывшему президенту В. Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank. Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем офшорная компания Vega Holding располагала счетом в литовском Swedbank с 2004 по 2014 год.

В Швеции и нескольких других странах идет расследование в отношении Swedbank: как и датский Danske Bank несколько его подразделений подозреваются в отмывании денег из стран бывшего СССР. Согласно документам, которые получило шведское телевидение SVT, руководство Swedbank узнало о счетах, связанных с Януковичем в их банке лишь в 2017 году, когда соответствующий запрос в банк был сделан со стороны украинских следователей. Следствие считает, что через отделение банка в одной из балтийских стран также прошли более $10 млн, выведенные из России в результате «дела Магнитского».

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ