Феодоровская икона Божьей матери

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Пожалуй, ни одна православная страна не имеет такого количества чудотворных икон, как Русь. Под словом «Русь» я подразумеваю каноническую территорию Русской Православной Церкви, в том числе и наш край.

Они очень разнятся композицией, манерой письма, чудесами. И путями, которыми приходят к людям. О происхождении одних образов ничего не известно, их история как бы начинается с первого зафиксированного в памяти народа чуда. Новгородское «Знамение», например. История других прослеживается с момента чудесного явления. Вспомним хотя бы «Знамение» Курское – ее нашли на корнях дерева в лесу. «Владимирскую» написал евангелист Лука; она была в Иерусалиме, потом в Константинополе, потом попала на Русь. Тоже все ясно.

А вот с историей происхождения Феодоровской много неясного. Существуют как минимум четыре версии. Но во всех присутствуют исторические провалы. Будто читаешь книгу, из которой вырваны несколько страниц. По одной версии, она тоже написана Лукой. Потом темнота в ее истории. Далее ею владеет Ярослав Всеволодович (1191-1246), отец Александра Невского. Он благословляет сына на брак с княжной Брянчиславой. Образ становится семейным у Александра. А затем переходит к младшему брату Василию, когда тот становится после смерти Невского Великим Владимирским князем. И название образа связано с Ярославом, у которого христианское имя было Феодор.

Другая версия. В 1152 г. был заложен Городец (совр. Нижегородская область) на месте селения Малый Китеж. К этому времени там уже была эта икона, уже тогда почитавшаяся как древняя и чудотворная и находилась в ветхой деревянной часовне, а позже «обнародовал», так сказать, ее князь Юрий Всеволодович. О нем мы месяца полтора назад говорили.

По третьей версии уже упомянутый князь Василий обнаружил ее во время охоты, висящей на дереве. Было это в 1263 году. А по четвертой, все то же самое произошло с другим князем Василием Костромским, по прозванью Квашня. И случилось это в 1239 году.

Если уважаемый читатель встретит еще какие-то вариации на эту тему, ничего удивительного, чем древнее история, тем больше в ней темных пятен. Но чем ближе к нашим дням, тем они становятся светлее.

Из Городца, где, кстати, умер Невский, Василий переносит Феодоровскую икону в Кострому. В «Сказании о чудесах Феодоровской иконы» рассказывается, что принес ее в Кострому раннехристианский святой великомученик Феодор Стратилат (отсюда другая версия о происхождении названия). До великого княжения там был удел Александра Ярославича. Да и став Великим князем, он продолжать жить в этом городе, а не в стольном Владимире. Трижды специально для образа строили храмы. Они сгорали, а икона оставалась невредима. Неоднократно татары, доходя до Костромы, поворачивали назад – город спасала Феодоровская. И позже под ее покров прибегали и Дмитрий Донской, и его сын Василий I.

За всю свою долгую историю образ этот не покидал города. Поэтому у иконы есть и второе название – Костромская. Так бы и осталась, вероятно, она местночтимой и мало кому известной, если бы не одно историческое событие. Начало XVII века вошло в историю под названием Смутного времени. Кто только ни правил Россией после смерти Бориса Годунова и вероломного убийства его сына Федора. Два Лжедмитрия, Семибоярщина, польский королевич Владислав. Страна была разорена польскими и шведскими интервентами и собственными бандами. Но Минин и Пожарский собирают ополчение и в ноябре 1612 г. берут Москву. А завершается весь этот кошмар тем, что Земский собор избирает нового царя. Им становится молодой Михаил Федорович Романов. Происходит это 14 (27 по н. ст.) марта 1613 года в Костроме. И благословляет сына на царство его мать инокиня Марфа Феодоровской иконой. С тех пор образ этот почитается домом Романовых как родовой. Однако его не забирают ни в Москву, ни в Петербург, а остается он в Костроме.

В XVII веке в этот день, 27 марта, совершалась не по-постовому пышная служба, подобная празднику Благовещения. Потом по каким-то причинам литургийная тактика изменилась, даже день празднования переносили на воскресенье. Сейчас за поминовением Феодоровской закреплена конкретная дата (см. выше), и служба совершается по постовому чину.

И еще одно чудо: несмотря на все политические и прочие передряги, икона эта всегда находилась в действующих храмах. Даже в советские годы ее не увезли за границу, и она не стала музейным экспонатом. Единственное, чего она лишилась – богатого оклада во времена кампании по изъятию церковных ценностей в 20-е годы прошлого века.

Сейчас Феодоровская находится в Костромском Богоявленском кафедральном соборе Богоявленско-Анастасииного женского монастыря, который был восстановлен в 1991 году.

Эта икона очень похожа на Владимирскую. Тот же иконографический тип Умиление, так же Богородица держит Младенца на правой руке, а Тот обнимает Ее за шею. Основное отличие в том, что на Владимирской ножки Христа полностью прикрыты одеждой, видны лишь ступни, в том числе и босая пяточка. А на Феодоровской одна ножка Его до колена обнажена. Такое изображение Младенца Христа на богородичных иконах (с голыми ногами) называется еще «бегущие ножки».

На одном полумедицинском сайте я вычитал, что Феодоровская икона помогает при бесплодии. Думаю, что помогает в этом недуге и в других бедах Сама Богородица через Свои иконы. И совсем не обязательно использовать их как лекарства: этот образ от головной боли, а тот от остеохондроза. Мы же молимся не иконе, а первообразу, тому, кто на ней изображен.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви