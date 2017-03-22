Феодоровская икона Божьей Матери

Пожалуй, ни одна православная страна не имеет такого количества чудотворных икон, как Русь. Под словом «Русь» я подразумеваю каноническую территорию Русской православной церкви, в том числе и наш край.

Образы очень разнятся композицией, манерой письма, чудесами. И путями, которыми приходят к людям. Про происхождение одних образов ничего не известно, их история как бы начинается с первого зафиксированного в памяти народа чуда. Новгородское «Знамение», например. История других прослеживается с момента чудесного явления. Вспомним хотя бы «Знамение» Курское. «Владимирскую» написал евангелист Лука; она была в Иерусалиме, потом в Константинополе, потом попала на Русь. Тоже все ясно.

А вот с историей происхождения Феодоровской много неясного. Существуют три версии. Но во всех присутствуют исторические провалы. Будто читаешь книгу, из которой вырвано несколько страниц. По одной версии, она тоже написана Лукой. Потом темнота в ее истории. Далее ей владеет Ярослав Всеволодович (1191-1246), отец Александра Невского. Он благословляет сына на брак с княжной Брянчиславой. Образ становится семейным у Александра. А затем переходит к младшему брату Василию, когда тот становится после смерти Невского великим Владимирским князем. И название образа связано с Ярославом, у которого христианское имя было Феодор.

Другая версия. В 1152 г. был заложен Городец (совр. Нижегородская область) на месте селения Малый Китеж. К этому времени там уже была эта икона, уже тогда почитавшаяся как древняя и чудотворная.

По третьей версии уже упомянутый князь Василий обнаружил ее во время охоты. Если уважаемый читатель встретит еще какие-то вариации на эту тему, ничего удивительного, чем древнее история, тем больше в ней темных пятен. Но чем ближе к нашим дням, тем они становятся светлее.

Из Городца, где, кстати, умер Невский, Василий переносит Феодоровскую икону в Кострому. В «Сказании о чудесах Феодоровской иконы» рассказывается, что принес ее великомученик Феодор Стратилат (отсюда другая версия происхождении названия). До великого княжения там был его удел. Да и став великим князем, продолжать жить в родном городе, а не в стольном Владимире. Трижды специально для образа строили храмы. Они сгорали, а икона оставалась невредима. Неоднократно татары, доходя до Костромы, поворачивали назад – город спасала Феодоровская. И позже под ее покров прибегали и Дмитрий Донской, и его сын Василий I.

За всю свою долгую историю образ этот не покидал города. Поэтому у иконы есть и второе название – Костромская. Так бы и осталась, вероятно, она местночтимой и мало кому известной, если бы не одно историческое событие. Начало XVII века вошло в историю под названием Смутного времени. Кто только ни правил Россией после смерти Бориса Годунова и вероломного убийства его сына Федора, кто только ни разорял ее. Два Лжедмитрия, Семибоярщина, польский королевич Владислав. Страна была разорена польскими и шведскими интервентами и собственными бандами. Но Минин и Пожарский собирают ополчение и в ноябре 1612 г. берут Москву. А завершается весь этот кошмар тем, что Земский собор избирает нового царя. Им становится молодой Михаил Федорович Романов. Происходит это 14 (27 по н. ст.) марта 1613 года в Костроме. И благословляет сына на царство его мать, инокиня Марфа, Феодоровской иконой. С тех пор образ этот почитается домом Романовых как родовой. Однако его не забирают ни в Москву, ни в Петербург, а остается он в Костроме. И еще одно чудо: несмотря на все политические и прочие передряги, икона эта всегда находилась в действующих храмах. Даже в советские годы ее не увезли за границу и она не стала музейным экспонатом.

Сейчас она находится в Костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, который был восстановлен в 1991 году.

Феодоровская икона очень похожа на Владимирскую. Тот же иконографический тип Умиление, так же Богородица держит Младенца на правой руке, а Тот обнимает Ее за шею. Основное отличие в том, что на Владимирской ножки Христа полностью прикрыты одеждой, видны лишь ступни, в том числе и босая пяточка. А на Феодоровской одна ножка Его до колена обнажена.

Порой по таким, казалось бы, малозначимым деталям только и можно отличить один образ от другого. И как тут не вспомнить призыв Иоанна Лествичника: «…воззывай ум ко вниманию…». Этому замечательному мудрецу, кстати, посвящены ближайшее воскресенье и вся следующая за ним неделя.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N12 (1152) 23 марта, религия