Фермеры опасаются засухи

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Фермеры опасаются, что продолжающаяся уже некоторое время засуха может повредить будущему урожаю зерновых, овощей и фруктов.

Создавшееся положение обсуждалось на встрече фермеров в Сельскохозяйственной палате в Каунасе. Они подсчитали, что последний раз дождь шёл месяц назад. По их словам, почве не хватает влаги из-за прошлогодней засухи и почти бесснежной зимы. Если дождь пройдёт до конца апреля, засухи удастся избежать.

Из-за сухой погоды синоптики предупреждают об усилившейся пожароопасности в лесах. По их словам, сейчас в Литве преобладает опасность пожаров третьего, в южной и центральной части страны – четвертого класса.

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