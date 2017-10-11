Фестиваль народной песни «Звени, песня»

Положение фестиваля народного творчества «Звени, песня»

Фестиваль народного творчества проходит в два тура.

Первый тур на местах с 20 сентября по 20 октября 2017 г.

Второй тур – заключительный, состоится 12 ноября в 12.00 в Доме польской культуры г. Вильнюса, ул. Наугардуко, 76.

Иногородние коллективы прибывают своим транспортом.

Цель фестиваля – пропаганда народного песенного творчества народов России, Беларуси, Украины, Прибалтики. Сохранение традиций, выявление новых коллективов самодеятельности и совершенствование их творчества.

Фестиваль проводится при поддержке самоуправления г. Вильнюса, посольства РФ в Литве, газет «Литовский курьер», «Обзор», «Пенсионер».

В репертуар входят 2-3 ансамблевые песни и выступления солистов. Репертуар следует заявить до 25 октября с названием песен и исполнителей по электронной почте klubdruzba@gmail.com или по тел. +37068080227.

Лучшие коллективы и исполнители награждаются дипломами и почетными грамотами.

Оргкомитет.

Метки: N41 (1181) 12 октября, Звени, Песня, Фестиваль народной песни