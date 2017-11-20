Фестиваль “Шершеляфам” исключил из открытия фильм с Ш. Бартасом

Организаторы литовского кинофестиваля “Шершеляфам” решили не показывать на его открытии фильм, в котором появляется обвиненный в сексуальных домогательствах режиссер Шарунас Бартас, сообщил в пятницу портал delfi.lt.

Фильм “Я – Катя Голубева” создан о покойной супруге Ш. Бартаса, в нем снялся и сам Ш. Бартас.

Ставшая звездой во Франции актриса при загадочных обстоятельствах скончалась в Париже еще в 2011 году. После ее гибели вильнюсский режиссер Наталья Ю решила поставить фильм о своей давней приятельнице. Режиссер фильма написала организаторам, что не хочет участвовать в скандале, поэтому отказывается от участия в фестивале.

Режиссер Ш. Бартас заявил, что не согласен с брошенными двумя актрисами обвинениями в ненадлежащем сексуальном поведении. Он утверждает, что уважает частную жизнь других людей и собственную, поэтому не намерен “защищаться и выяснять отношения в социальных сетях или СМИ”.

Так Ш. Бартас ответил актрисе Юлии Стяпонайтите и художнице и сценографу Пауле Боцулайте, которые публично заявили о его ненадлежащем поведении. Ю. Стяпонайтите утверждает, что стала жертвой сексуального нападения после кастинга актеров в студии, между тем, П. Боцулайте заявляет, что пострадала от режиссера в его усадьбе.

BNS

Метки: Литва