Фестиваль «Звени, песня»: нам десять лет   

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В конце октября в Вильнюсе прошел юбилейный Республиканский фестиваль песенного искусства «Звени, песня». Нынешнему фестивалю исполнилось десять лет. Это ежегодное мероприятие, организуемое клубом ветеранов труда «Дружба», у истоков которого стоял заслуженный работник культуры Литвы Энгельс Павлович Нечаев. Почти два года, как его нет с нами, а воплощенная им идея проведения песенного конкурса продолжает жить и радовать поклонников русской песни.

Правду говорят, что у хорошей песни нет возраста – душевная музыка трогает сердца от мала до велика. Зал Дома офицеров Вильнюсского гарнизона Ramovė, где проходил фестиваль, с трудом вмещал всех желающих. Не так часто удается послушать выступление именитых коллективов или познакомиться с начинающими исполнителями, для которых путь в искусство только начинается.

Без преувеличения можно сказать, что с каждым годом растет интерес к этому мероприятию. Ведь русская народная песня во все времена привлекала задором и душевностью. География фестиваля за эти годы практически не изменилась – у фестиваля есть как постоянные участники, так и новые имена. По-прежнему среди мастеров художественной самодеятельности лидирует столица, которая берет и числом, и качеством, правда, и другие города не отстают – Каунасу, Висагинасу, Тракай, Швянченеляй, Нямянчине тоже есть что показать.

В программе фестиваля звучат народные песни и песни современных авторов, а творческие коллективы всегда показывают высокий профессиональный уровень. Стало доброй традицией открывать конкурс выступлением хора «Золотой возраст» клуба ветеранов труда «Дружба» (художественный руководитель Сергей Диденко). С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась глава Русского собрания Литвы Людмила Рябенко.

Тепло были приняты хозяева фестиваля – коллективы из Вильнюса – ансамбль «Десидерия» (руководитель Людмила Хорошилова), ансамбль народной песни «Русь» (руководитель С. Диденко). Зрителей очаровало выступление гостей фестиваля – детского танцевального коллектива Mix Kids (художественный руководитель Светлана Янковская), а также выступление выпускников Литовской академии музыки и театра – солистки Юстыны Яцевич и пианиста Артура Есауленко. Девушка исполнила арию Русалки из оперы «Русалка» А. Дворжака и романс «Все, что было», а ее коллега сыграл «Осеннюю песню» Ф. Мендельсона.

В фестивале приняли участие хор «Мелодия» Висагинского клуба пенсионеров (руководитель Светлана Басиситая), женский вокальный ансамбль «Мечта» Швянченеляйского дома культуры (худ. рук. Елена Гринцевич), ансамбль «Мелодия» литературного клуба им. Державина (руководитель Римма Казенене), вокальный дуэт Григишкского дома культуры (худ. рук. Александр Мелех), ансамбль «Забава» Тракайского дома культуры (художественный руководитель Наталья Ефимова) и ансамбль «Погода» Нямянчинского дома культуры (худ. рук. и аккомпаниатор С. Мажейка).

Программа фестиваля была очень разнообразной – выступления творческих коллективов сменяли солисты – Лейла Мерзоева; Виктор Терещенко и Рима Казенене – г. Каунас; Василий Дегтярев, Ирина Бесалова.

В это же время в фойе была развернута выставка-продажа работ участников кружка прикладного искусства под руководством Ирины Экерт.

В финале участниками фестиваля вместе со зрителями была исполнена «Песня остается с человеком». Праздник «Звени, песня» получился ярким и зрелищным. К слову сказать, основной его целью является не только пропаганда песенного искусства, но и поиск новых талантов. Особую благодарность устроители фестиваля выражают ведущей концертной программы – Наталье Лешкиной. Всем участникам были вручены дипломы фестиваля «Звени, песня», цветы и памятные подарки.

Лариса ЕСАУЛЕНКО, президент клуба «Дружба»