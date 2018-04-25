Финал Brexit. В Британии ожидают затяжной хаос

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В процессе выхода Великобритании из Евросоюза 15 января наступает заключительный этап. Во вторник парламент голосует по документу с планом Brexit, разработанному премьер-министром Терезой Мэй совместно с Брюсселем. Результаты будут известны ближе к полуночи.

Голосование по Brexit без большинства

Депутаты британского парламента 15 января одобрят или отвергнут соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Отдельно депутаты проголосуют по декларации, в которой описываются отношения между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Для принятия документа необходимы голоса 320 депутатов. Однако в парламенте у Мэй нет большинства. При этом в рядах ее Консервативной партии есть сторонники жесткого Brexit, которые будут голосовать против плана Мэй.

Кроме того, поддерживающая премьера Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии против плана из-за споров о контроле на границе.

Дебаты по Brexit идут в парламенте с 9 января, в ходе них были приняты поправки не в пользу правительства. Теперь правительство не сможет принимать решения об увеличении расходов без согласия парламента в случае Brexit без соглашения с ЕС.

Кроме того, правительству для представления альтернативного плана выделили только три дня. Ранее у них на это было три недели.

Голосование начнется в 19 часов по местному времени. Спикер Палаты общин Джон Беркоу, согласно протоколу, попросит депутатов громко произнести «за» или «против».

Если спикер не сможет определить, каков четкий результат голосования, он призовет депутатов пройти в коридоры для голосования: соответственно «за» и «против».

При выходе служащие парламента запишут фамилии депутатов, после чего счетчики подсчитают их число. Результаты фиксируются письменно и вручаются главному счетчику. Он зачитывает итоги голосования. После этого запись вручается спикеру. Председатель парламента еще раз ее зачитывает и оглашает конечный результат.

Беркоу уже объявил, что он выбрал четыре поправки к договору и вынесет их на суд депутатов перед основным голосованием. Все они — антиправительственные:

Невозможность Brexit без соглашения с ЕС

Отзыв заявление о выходе из Евросоюза

Запрет применять «страховочный вариант» с ирландской границей после 2021 года

Британия имеет право в одностороннем порядке отказаться от «страховочного варианта» по границе с Ирландией

План выхода Британии из ЕС

Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Правительство Мэй представило в июле 2018 года мягкий Brexit в котором предлагалось, с одной стороны, запретить гражданам ЕС свободно жить и работать в Британии, а с другой — свободную торговлю королевства с Евросоюзом.

Сторонники «жесткого» выхода опасаются, что в этом случае Великобритания будет прочно привязана к Евросоюзу на неопределенное время.

Стоит отметить, что многие британцы продолжают выступать за сохранение членства в ЕС, а ряд ведущих экономистов предрекает драматические последствия для британской экономики в случае «жесткого» разрыва.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступали за более жесткий план, поэтому ушли в отставку. Он предполагает выхода королевства из ЕС без предварительного заключения двусторонних торговых, таможенных и других договоров.

В ноябре британский премьер и Евросоюз наконец достигли соглашения по выходу Британии. Самым спорным вопросом было и остается будущее границы между Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, и Ирландией, входящей в ЕС.

В соответствии с договоренностями, граница между ними останется открытой (там не будет таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.

Как Британия, так и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем.

Пока решение о прозрачной границе не будет найдено, действие таможенных правил и правил общего рынка ЕС по сути продолжится на всей территории Соединенного Королевства.

Договоренность также подразумевает сохранение Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и/или единого рынка ЕС, наподобие отношений ЕС с Норвегией. В ответ Лондону придется пойти на уступки и дать послабление в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на свою территорию.

Что пишет пресса: никто не знает, что будет дальше

Times предупреждает, что, отвергая план Мэй, Британия окажется в непредсказуемом положении и должна готовиться к периоду длительного хаоса.

Guardian советуют извлечь из происходящего уроки, отмечая, что мир не мечтает решать проблемы королевства. Важный урок для британских политиков: нельзя ввязываться в бой, который скорее всего будет проигран.

Daily Telegraph пишет, что в случае провала плана премьера лидер лейбористов Джереми Корбин сразу призовет к голосованию по недоверию парламенту. Если парламент с ним согласится, то внеочередные выборы могут быть объявлены уже на этой недели.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Мэй примет решение по своей отставке в зависимости от убедительности своего поражения.

Тем временем медиа-активность потенциальных преемников Мэй — Бориса Джонсона, Доминика Рааба и Дэвида Дэвиса — растет.

Би-би-си отмечает, что большинство против договора о выходе. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты «обвального» выхода без урегулирования отношений Британии с ЕС, либо отмены Brexit.

При этом ни один из возможных альтернативных вариантов на данный момент не набирает парламентского большинства, что и делает нарастающий кризис особенно тяжелым и непредсказуемым, отмечает издание.

Некоторые обозреватели описывают нынешнюю ситуацию не как противостояние между Лондоном и Брюсселем, а как жесткую борьбу между правительством и парламентом Великобритании.

Она может быть предвестником конституционного кризиса, поскольку никто не знает, что произойдет в ближайшее время. Большинства нет ни у одного из вариантов.

korrespondent.net