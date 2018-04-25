Финансирование обороны: единого мнения нет

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Руководители парламентских партий совещались по вопросам политики безопасности ближайших десятилетий. Правительство призывает подписать по этому вопросу национальное соглашение о постоянном увеличении финансирования обороны, чтобы к 2030 году оно достигло 2,5% ВВП. Кроме того, в предварительном варианте соглашения есть пункт о введении всеобщей воинской повинности с 2022 года.

Основная цель подписания такого документа – обеспечить преемственность политики в области безопасности, невзирая на результаты выборов и смены власти. Поэтому правительство стремится, чтобы соглашение подписали и правые, и левые политические партии.

Премьер-министр считает, что все они, за исключением социал-демократов, могут подписать документ уже на этой неделе. Об этом Саулюс Сквярнялис сказал после встречи с политиками.

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас считает, что увеличение ассигнований на оборону неоправданно, вместо этого надо больше средств направлять на социальные нужды населения.

«Национальная безопасность не должна сужаться только до увеличения военных сил, поскольку безопасность, по нашему мнению, это сила и воля к сопротивлению. Недоверие к государству, недоверие к публичным услугам, эмиграция, демографические проблемы указывают на то, что о воли общества также нужно заботиться и на это нужно направлять должное внимание», — цитируются слова Палуцкаса в заявлении партии, в котором он утверждает, что увеличение финансирования обороны, при общем разочаровании общества, не может быть эффективным.

По его словам, именно общество в первую очередь должно ощущать себя в экономической и социальной безопасности, и только при таком подходе оно само будет стремиться защищаться от возможных внешних угроз.

Глава правительства Саулюс Сквярнялис считает, что всеобщий призыв сейчас был бы слишком большой ношей для бюджета системы обороны. По его словам, в первую очередь нужно модернизировать вооружение и закончить комплектацию сил.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, которое сформировали профессионалы воинского дела. Сейчас нам нужно модернизировать вооруженные силы. Командующий армией констатирует, что наша армия снабжалась по принципу благотворительности – брали, что отдавала какая-нибудь страна НАТО. Нам нужно модернизироваться. А всеобщий призыв юношей слишком дорогой — дополнительно как минимум 120 млн евро», — сказал премьер в эфире радиостанции Žinių radijas.

Сквярнялис пояснил, что модернизация продлится до 2022 года, и только после этого можно будет думать, как перераспределить бюджет, чтобы можно было финансировать всеобщий призыв. До этого времени будут укрепляться элементы гражданской обороны страны и такие организации, как Союз стрелков.

Президент страны Даля Грибаускайте заявила, что партии, которые противопоставляют оборонные и социальные нужды, поступают «некрасиво и безответственно». Так она прокомментировала особое мнение социал-демократов по вопросу финансирования обороны. Президент одобрительно отозвалась о стремлении довести расходы на оборонные нужды до 2,5% ВВП, назвав это «разумным подходом».

Информация «ЛК»