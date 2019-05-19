Финансовая поддержка для замены отопительных котлов

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Жители Литвы могут подавать заявки на получение компенсации за замену старых и неэффективных котлов для твердого топлива новыми биотопливными котлами и тепловыми насосами, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Заявки можно подавать в течение месяца, до 10 июня. Сумма запроса в этом году составляет около 4 млн евро. Планируется, что до 2022 года из фондов ЕС будет выделено 14 млн евро.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что после замены старых котлов литовцы смогут более эффективно производить тепловую энергию в своих домах, тратить меньше денег на топливо и уменьшат загрязнение окружающей среды.

На финансовую поддержку могут рассчитывать владельцы жилых домов или дачных участков. Важным условием является то, что здания должны быть зарегистрированы в Реестре недвижимости Центра регистров не позднее пяти лет на момент даты запроса.

Компенсация составит 50 процентов от суммы стоимости новой отопительной установки. Она рассчитывается в зависимости от мощности устройства, то есть при установке биотопливного котла 5-го класса мощностью 20 киловатт можно получить 1,5 тыс. евро, а за тепловой насос мощностью 10 киловатт —2668 евро.

Желающим получить финансовую поддержку необходимо будет заполнить регистрационную форму на сайте Агентства по управлению экологическими проектами (APVA) Министерства окружающей среды. Информация об одобрении заявок будет известна в середине июля.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ