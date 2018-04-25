Финансовые «прачечные»

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Литовский Центробанк будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки, сообщает BNS. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно было бы надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки.

«К этой ситуации нельзя относиться терпимо, с другой стороны, мы никогда не относились терпимо к отмыванию денег как таковому, об этом свидетельствует статистика, которая, как исторически, так и на сегодняшний день, отличается от соседних стран. Несомненно, мы понимаем, что при попадании в банковскую систему Балтийских стран больших денежных сумм, с учетом того, что во всех трех государствах действуют те же банковские группы, наивно было бы полагать, что через счета в Литве транзитом не будут переводиться эти деньги», – заявил В. Василяускас.

Однако, по его словам, Банк Литвы в данный момент не планирует отдельного расследования отмывания денег через банки страны.

«Если говорить о банке Ukio bankas, в принципе тут нечего расследовать, поскольку субъекта нет (деятельность Ukio bankas была прекращена в 2013 году). Что касается Swedbank, то мы ясно заявили, что подключимся к расследованию, которое проводят шведы и эстонцы. Если будет начато расследование в отношении Nordea, мы присоединимся и к нему», – отметил В. Василяускас.

Он подчеркнул, что прежние попытки некоторых органов надзора Балтийских стран переложить ответственность друг на друга — не лучший способ решения проблем.

Напомним, что вслед за скандинавскими Danske bank и Swedbank в отмывании денег был уличен банк Nordea. Через банк Nordea в течение нескольких лет были осуществлены сомнительные операции, реальной целью которых, возможно, было отмывание денег. Об этом сообщило финское телерадиовещание YLE.

Появившаяся информация о подозрительных операциях в банке Nordea связана с утечкой огромной базы данных банковских платежей, только часть которых касаются Nordea. Базу данных за 2005−2017 годы опубликовал центр расследования организованной преступности и коррупции OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

«То, что происходило между органами надзора отдельных соседних государств, когда пальцем указывали друг на друга, по моему мнению — не лучший подход. Мы говорим о Балтийских странах и странах Севера Европы как об одном измерении, действующих банковских группах и их юрисдикции, и только совместная работа является ответом на проблемы», – пояснил глава Банка Литвы В.Василяускас.

«Банковские группы, действующие в регионе Балтии и стран Северной Европы, всегда были примерами эффективности и прозрачности, и сейчас это определенный шок для всех. Поэтому нам нужно коллективно реагировать, поскольку речь идет о репутации юрисдикции», – добавил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ