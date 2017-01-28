Финляндия и Швеция рассмотрят возможности проводить тренировки своих военных в Литве вместе с прибывающими силами НАТО, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС).
“Для нас хорошая новость в том, что, желая способствовать повышению безопасности в регионе Балтийского моря, Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться вместе с прибывающими к нам передовыми силами НАТО”, – сказал после окончания встречи в Хельсинки в четверг главком ВС, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.
Он участвовал в Хельсинки в ежегодной встрече главкомов ВС Северных и Балтийских стран. На ней главкомы и представители ВС Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили вопросы безопасности региона, совместные проекты в области военного сотрудничества, участие в военных операциях НАТО и Евросоюза и подготовку к обороне.
Блок НАТО в прошлом году принял решение дислоцировать по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше с целью сдерживания России.
Численность размещаемого в Литве союзнического батальона составит около 1,2 тыс. военных. Половину этой численности составят военные Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.
Обычное дело,смотрим историю.
Это ты,As,правильно сказал,еслибы для правящих была страна своя они бы берегли землю,а так временщики-наворуют и свалят на Канары жить.
“(64.187.234.101) Аs пишет:
2017 01 27 at 20:29
Пусть тринируются на мне. Я готов выступить в качистве мешени!”
О блин Баван проксивный макак успел нагадить под моим ником ха,ха,ха. Дурацкое животное. Я сразу и не заметил.
Страна полигон должна выполнять свои функции и своё предназначение. У скандинавов очень строго с экологией,а здесь у аборигенов им будет раздолье и на всё на*рать.
Конечно,зачем топтать свою землю,если есть Литва. Надо немного поправить экологию, а то уж очень много лесов.
Пусть тринируются на мне. Я готов выступить в качистве мешени!