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Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться в Литве с силами НАТО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 27, 16:00   |   Комментариев: 6

Финляндия и Швеция рассмотрят возможности проводить тренировки своих военных в Литве вместе с прибывающими силами НАТО, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС).

“Для нас хорошая новость в том, что, желая способствовать повышению безопасности в регионе Балтийского моря, Финляндия и Швеция рассмотрят возможности тренироваться вместе с прибывающими к нам передовыми силами НАТО”, – сказал после окончания встречи в Хельсинки в четверг главком ВС, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Он участвовал в Хельсинки в ежегодной встрече главкомов ВС Северных и Балтийских стран. На ней главкомы и представители ВС Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили вопросы безопасности региона, совместные проекты в области военного сотрудничества, участие в военных операциях НАТО и Евросоюза и подготовку к обороне.

Блок НАТО в прошлом году принял решение дислоцировать по международному батальону в каждой из стран Балтии и в Польше с целью сдерживания России.

Численность размещаемого в Литве союзнического батальона составит около 1,2 тыс. военных. Половину этой численности составят военные Германии, которая будет осуществлять командование батальоном.

BNS

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Комментарии читателей (6)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 01 28 at 21:13

    Обычное дело,смотрим историю.

  2. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 01 28 at 21:10

    Это ты,As,правильно сказал,еслибы для правящих была страна своя они бы берегли землю,а так временщики-наворуют и свалят на Канары жить.

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 01 28 at 21:05

    “(64.187.234.101) Аs пишет:
    2017 01 27 at 20:29
    Пусть тринируются на мне. Я готов выступить в качистве мешени!”
    О блин Баван проксивный макак успел нагадить под моим ником ха,ха,ха. Дурацкое животное. Я сразу и не заметил.

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 01 28 at 21:02

    Страна полигон должна выполнять свои функции и своё предназначение. У скандинавов очень строго с экологией,а здесь у аборигенов им будет раздолье и на всё на*рать.

  5. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 01 28 at 20:53

    Конечно,зачем топтать свою землю,если есть Литва. Надо немного поправить экологию, а то уж очень много лесов.

  6. (64.187.234.101) Аs пишет:
    2017 01 27 at 20:29

    Пусть тринируются на мне. Я готов выступить в качистве мешени!






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