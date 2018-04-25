Финляндия названа самой хорошей страной в мире

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Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который включены 153 государства. Этот рейтинг составляется, чтобы определить, насколько каждая страна способствует общему благу человечества относительно ее размера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Российскую газету», расчеты производятся на основе данных различных международных организаций, таких как ООН, ЮНИСЕФ, МВФ по нескольким десяткам параметров. По словам составителей, с помощью рейтинга они хотят наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным.

В 2018-м году Финляндия поднялась с четвертого места (в 2017-м) на первое, обойдя Ирландию, Швецию, Германию и Данию. Также в первую десятку попали Канада, Швейцария, Норвегия, Франция и Испания.

По мнению экспертов, Финляндия преуспела в области защиты окружающей среды, в категории, сравнивающей достаток и равноправие, лидирует по количеству патентов, свободе передвижения и свободе прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим пунктам.

Замыкает рейтинг Ирак, занявший 153-е место. В самом конце списка также оказались: Ливия, Йемен, Мавритания.

azertag.az