Финляндия обвиняет Россию в создании помех маневрам NATO

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Правительство Финляндии заподозрило Кремль в причастности к масштабным сбоям системы спутниковой навигации GPS в Лапландии – в период проходивших там военных учений NАТО. Об этом заявил в понедельник, 12 ноября, премьер-министр страны Юха Сипиля в беседе с журналистами радиостанции Yle Radio Suomi.

По его словам, крупномасштабный сбой был организован намеренно, а технически это «относительно легко». Финский премьер убежден, что за попытками создать помехи стояла Россия, которая таким образом «дала сигнал» всем участникам учений.

Глава правительства Финляндии пообещал принять ответные меры: «Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства».

Вмешательство в работу GPS Сипиля считает равноценным попыткам вторжения в воздушное пространство. Он и заявил, что Финляндии следует подготовиться к подобным инцидентам, так как создание помех сигналам GPS увеличивает риск аварий – в том числе и для пассажирских самолетов. Напомним, в конце октября Североатлантический альянс начал боевую фазу крупнейших со времен холодной войны учений Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»).

По легенде, нападению вымышленного государства «Муринус» подверглись восточные и центральные районы Норвегии, и NАТО проводило операцию по освобождению своего союзника: переброске войск по морю, высадке десанта, нанесению ударов с моря и воздуха, разъясняет сайт NEWSru.com.

Маневры начались 25 октября недалеко от российских границ –на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В них принимали участие все 29 членов NАТО, а также подразделения Финляндии, Швеции и Украины: это 50 тысяч военных, 10 тыс. боевых машин, 250 самолетов и вертолетов, 65 кораблей. Со стороны США в маневрах была задействована самая крупная военная группировка – 14 тысяч военнослужащих.

В ходе маневров разыгрывался сценарий ст. 5 Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию.

После активной фазы учений, которая завершилась 7 ноября, последуют командно-штабные учения (14-23 ноября), призванные проверить способность альянса по переброске подкреплений на территорию союзника из США и Европы, а также готовность сил быстрого реагирования. По мнению экспертов, масштаб учений свидетельствует об усилении недоверия в отношениях Москвы с Западом.

NEWSru.co.il

Автор: Santeri Viinamäki, CC BY 4.0, Ссылка