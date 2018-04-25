Финская пенсионная система будет страдать из-за рекордно низкого уровня рождаемости и старения населения

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Финский центр пенсий предупредил, что рекордно низкий уровень рождаемости и ускорение старения населения начнут вредить пенсионному финансированию в 2050-х годах, что может привести к увеличению пенсионных отчислений в частном секторе, связанных с доходами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, такой вывод основан на демографическом прогнозе Статистического управления Финляндии.

«Пенсионная система не находится в кризисе, но демографическое развитие бросает на нее мрачное облако», — сказал Хейкки Тиканмяки, менеджер по развитию Финского центра пенсий.

В центре было подчеркнуто, что, хотя перспективы пенсионного финансирования стабильны в течение следующих нескольких десятилетий, было бы неуместно откладывать политические решения о мерах по влиянию на демографическое развитие. Возможные меры включают повышение пенсионных взносов, сокращение пенсионных выплат и увеличение инвестиций пенсионных взносов в ценные бумаги.

Суви-Энн Сиймс, председатель Финского пенсионного альянса (Tela), уже призвала политиков рассмотреть возможность незначительного увеличения пенсионных отчислений, связанных с доходами.

Откладывание решения, добавила она, потребует значительно большего увеличения пенсионных взносов в будущем.

Тем временем, в Финляндии уже озвучиваются призывы к правительству разработать всеобъемлющую программу для стимулирования трудовой миграции в страну, которая могла бы исправить ситуацию с пенсионными выплатами.