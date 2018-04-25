Финский премьер обсудит в Вильнюсе европейскую повестку работы

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В среду с кратким визитом в Вильнюс прибывает премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Намечены его встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьером Саулюсом Сквярнялисом.

«Основными вопросами являются европейские, поскольку с февраля Финляндия перенимает председательство в Евросоюзе, и он хотел бы более детально рассмотреть европейские темы, которые в данный момент самые важные» – сказал накануне визита BNS правительственный канцлер Дейвидас Матулёнис.

По его словам, речь пойдет о последствиях Brexit, многолетней финансовой перспективе ЕС, укрепление оборонного измерения.

Премьер Литвы и Финляндии также планируют подписать протокол намерений о включении Финляндии в проект железнодорожной колеи европейского типа Балтийских стран Rail Baltica.

«Если согласуем текст, подпишем», – сказал Д. Матулёнис.

Rail Baltica – важнейший проект железнодорожной инфраструктуры в Балтийском регионе, которые интегрирует государства в европейскую железнодорожную сеть. После его реализации от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена колея европейского типа. Проект планируется завершить к 2026 году.

Из Вильнюса Юха Сипиля отправится в Варшаву.

BNS

Photo by KansallisarkistoKA on Foter.com / CC BY