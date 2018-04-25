Финский след

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Финские власти установили и впервые признали участие финских добровольцев СС в массовых убийствах евреев и других гражданских лиц в годы Второй мировой войны. Соответствующие выводы содержатся в расследовании, проведённом финскими учёными по запросу директора израильского Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа, который занимается поиском оставшихся в живых соучастников преступлений Третьего рейха.

После Зимней войны с СССР в 1939−1940 году Финляндия вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии, однако участие обессиленной после «зимних» сражений страны было крайне ограничено. На Нюрнбергском процессе финские эсэсовцы не фигурировали, поскольку причастность дивизии к каким-либо военным преступлениям не была установлена.

Всё началось с публикации историком Андре Свонстрёмом письма снайпера Олави Карпала , в котором последний жалуется военному пастору, что ему и его сослуживцам пришлось выполнять несвойственную им работу. «Для того чтобы казнить евреев, не требуются такие навыки, которые есть у нас», – говорилось в этом письме.

Это непрямое указание на то, что Карпала и его товарищи расстреливали евреев, стало для Зуроффа поводом обратиться к президенту Финляндии Саули Ниинистё с просьбой инициировать расследование участия финских военнослужащих в преступлениях нацистской Германии.

Из доклада Национального архива Финляндии очевидно, что финские добровольцы были свидетелями массовых убийств мужчин, женщин, детей и даже младенцев. В некоторых случаях они стояли в оцеплении или занимались конвоированием людей, в том числе на расстрел. Есть и отдельные указания на то, что именно военнослужащие финского батальона занимались непосредственно расстрелом. Например, в селе Словита Львовской области, где немецкие войска остановили группу из 20−30 мужчин-евреев, а затем поручили небольшой группе добровольцев убить их. Среди участников казни был служащий финского батальона, который впоследствии признавался, что был вынужден выполнять приказ и специально стрелял мимо.

Что касается самого Карпало, чьё письмо стало поводом для расследования, то сразу после войны он эмигрировал в Венесуэлу. Это можно объяснить желанием скрыться от правосудия, полагают историки.

Перед Нюрнбергским трибуналом не предстало ни одного финна. Нынешняя публикация доклада, по мнению директора Национального архива Финляндии Юсси Нуортева , не предполагает юридических последствий. Зурофф в свою очередь написал в твиттере, что «финны мужественно встретили правду», признав, пусть и с оговорками, участие своих солдат в Холокосте.

rg-rb.de