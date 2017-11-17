Финский суд оштрафовал “лжегеев” из России, оказавшихся братьями

Уездный суд Южной Карелии вынес приговор двум россиянам, которые в сентябре совершили попытку суицида на ступенях парламента в Хельсинки. Молодые люди тогда заявили, что они гей-пара из России и бежали от преследований, которым подвергались на родине, сообщает Русская служба Yle.

На допросе в полицейском участке перебежчики представились 22-летним Никитой Шульгой и 19-летним Александром Темновым. Однако российские власти предоставили документы, согласно которым у молодых людей одинаковые фамилии и отчества, то есть речь идет о родных братьях.

По данным ФСБ, их личность была установлена по паспортам, найденным в лесу на стороне России. Беженцами оказались уроженцы Владивостока 19-летний Александр и 22-летний Алексей Карташовы, пишет “Фонтанка”.

Финский суд постановил, что оснований не доверять полученной от российских чиновников информации у него нет. В итоге россиян приговорили к тюремному заключению условно за дачу ложных показаний.

Срок тюремного заключения составляет 30 дней. Кроме того, осужденные должны будут уплатить в государственную казну Финляндии по 80 евро, сообщает газета Ilta-Sanomat.

“Фонтанка” отмечает, что про убежище в Европе Карташовым теперь, очевидно, лучше забыть. Миграционная служба им уже отказала, и даже при подаче апелляционной жалобы в суд шансы братьев близки к нулю.

Вероятнее всего, после отбытия наказания братьев отправят на родину. С учетом найденных в лесу паспортов, в РФ молодых людей могут привлечь к ответственности – как административной (по статье КоАП об умышленной порче документов), так и к уголовной – за незаконное пересечение госграницы. По уголовной статье им может грозить до двух лет лишения свободы.

NEWSru.com

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