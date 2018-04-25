Fitch Ratings изменило перспективу рейтинга Литвы со «стабильной» на «положительную»

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Перспектива долгосрочного кредитного рейтинга Литвы изменена со «стабильной» на «положительную», сообщило Министерство финансов.

Перспективу долгосрочного кредитного рейтинга страны изменило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое положительно оценило проводимую государством фискальную политику.

Установленные сейчас агентством для Литвы долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (A- и F1) остаются без изменения.

Положительную перспективу Fitch Ratings предоставило, оценив рост экономики страны, проведение в жизнь фискальной политики и положительных финансовых результатов властного сектора.

Вместе с тем агентство выражает надежду, что с целью снизить налогообложение рабочей силы Литва будет успешно проводить в жизнь налоговую реформу и продолжит уменьшение соотношения долга властного сектора с внутренним валовым продуктом.

BNS