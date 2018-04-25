Fitch Ratings: кредитный рейтинг Литвы остается A-, перспектива положительная

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало благоприятную оценку ситуации с государственными финансами и экономикой в Литве и подтвердило присвоенный ранее стране долгосрочный кредитный рейтинг A- с положительной перспективой.

По словам экспертов агентства, рейтинг отражает баланс между сильной экономикой Литвы и ситуацией с госфинансами, а также уязвимости страны в отношении внешних потрясений, сообщил Минфин.

Перспективы долгосрочного кредитования означает, что макроэкономические показатели Литвы будут и в дальнейшем оставаться стабильными, будет снижаться уязвимость страны в отношении внешних потрясений, а профицит бюджета позволит продолжить снижение долга властного сектора.

Положительная перспектива также показывает, что агентство готово улучшить кредитный рейтинг Литвы в течение двух ближайших лет, если рост экономики и другие показатели будут сохранять положительное правление и не будут сильно отклоняться от прогнозов агентства.

Последний раз Fitch Ratings улучшило перспективу рейтинга Литвы в августе 2018 года.

BNSPhoto by SolvencyIIWire on Foter.com / CC BY