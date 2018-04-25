Фольга — блестящее решение!

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Крошка-картошка

Картофель (крупный) — 4 шт., масло сливочное — 50 г, петрушка — 5 веточек, сметана — 100 г.

Картофель хорошо вымыть, насухо вытереть и в нескольких местах сделать проколы вилкой. Обернуть каждый клубень фольгой и выложить на противень. Запекать 60 минут в духовке, разогретой до 180 °С. Готовый картофель вместе с фольгой разложить порционно на тарелки. Надрезать клубни по центру, в каждую картофелину положить кусочек сливочного масла. Сметану смешать с измельченной петрушкой и щедро полить ею картофель. Подавать с рыбой или другими закусками.

Кабачки, запеченные с куриным фаршем и овощами

Фарш куриный — 500 г, кабачки (средние) — 2 шт., помидоры — 2 шт., майонез — 100 г, лук репчатый — 2 шт., зелень — 1 пучок, томатная паста — 2 ст. л., специи — по желанию, перец черный молотый, соль.

Кабачки вымыть, удалить хвостики, разрезать пополам вдоль. Мякоть отделить, измельчить и смешать с фаршем. Добавить нарезанные помидоры, зелень, лук. Посолить, поперчить, приправить специями. Начинить фаршем «лодочки». Смешать майонез с томатной пастой и этим соусом полить кабачки сверху. Плотно завернуть кабачки в фольгу и отправить на 30 минут в духовку, разогретую до 180 °С.

Авокадо, запеченное с яйцом

Авокадо спелые — 1 шт., яйца — 2 шт., лимоны — 1/4 шт., орегано, перец черный молотый, соль.

Авокадо вымыть и разрезать пополам. Удалить косточку. Столовой ложкой вынуть примерно половину мякоти из каждой половинки — чтобы в такую «лодочку» могло поместиться яйцо. Из фольги сделать два «гнезда», в которых половинки не смогут перевернуться, поместить в них авокадо, полить лимонным соком, поперчить и посолить, приправить орегано. Разбить в каждую «лодочку» по 1 яйцу и 10-15 минут запекать в духовке при температуре 200 °С. Подавать с пылу с жару. При желании можно добавить при подаче тертый сыр, ломтик бекона, кружок помидора и зелень.

Запеченные яблоки

Яблоки (крупные) — 4 шт., изюм — 100 г, масло сливочное — 1 ст. л., сахарная пудра — 1 ч. л., мука — 1 ст. л., корица — 1/2 ч. л., сливки взбитые.

Яблоки помыть и срезать «крышки» со стороны черенка, удалить сердцевину. Приготовить 4 отрезка фольги, выложить на них яблоки. Изюм хорошо промыть, перемешать с корицей и начинить им яблоки. Холодное сливочное масло смешать с мукой и сахарной пудрой. Масляную массу распределить поровну на яблоках. Плотно упаковать фрукты в фольгу и 15-20 минут запекать в духовке, разогретой до 200 °С. Перед подачей фольгу открыть сверху и украсить яблоки взбитыми сливками.

Мясные рулеты

1 кг мяса (сгодятся телятина, говядина или цыпленок), 30 г желатина, 1 ч. л. молотого мускатного ореха, 1 ч. л. сушеного майорана, 1 ч. л. сушеного орегано, 1 головка чеснока, почисти 2 маринованных сладких перца, 2 ст. л. измельченной свежей зелени (петрушки, лука и укропа), 1 яйцо, соль.

Мясо вместе со специями и чесноком поместить в кухонный комбайн или блендер, предварительно нарезать мясо кубиками толщиной с палец. Добавить яйцо. Тщательно все измельчить. Налить в миску холодной воды, добавить туда желатин, дать ему распуститься. Нарвать четыре широких листа фольги и в центр каждого выложить равными порциями фарш ровным слоем. Важно, оставить много (на три пальца) свободного места со всех сторон листа — так его будет легче завернуть. Достать желатиновую медузу из миски с водой и густо смазать ею мясо. Желе не даст пропасть сокам, которые выделятся из мяса в процессе запекания, рулеты будут сочными. Нарезать перцы полосками. Уложить полоски посередине каждой порции. Теперь свернуть мясо в трубочки и плотно обернуть фольгой. Концы листов фольги закрутить дополнительно — рулеты должны напоминать большие конфеты. Готовить в духовке при 180°С 20 минут. После этого, подождать минут 5–10, пока чуть остынет (важно, чтобы желе застыло), и можно выкладывать на тарелку.

Как свернуть конверт из фольги

Эти конверты — отличная штука. Они складываются в три приема и освобождают тебя от возни со всевозможными мисками для запекания. Это просто:

Как свернуть конверт из фольги

Оторвать лист фольги. Размер для каждого блюда придется определять отдельно, но меньше 25 см в длину (это примерно лист А4) их делать смысла нет. Согнуть лист пополам. Сбрызнуть обе половины подсолнечным или оливковым маслом, чтобы еда не прилипла в ходе готовки. Затем на одну половину укладывайте еду. Накрыв блюдо второй половиной листа, дважды подвернуть края: сначала с боков, потом с торцевой стороны — и готово. Конверт не должен сильно обтягивать блюдо.

Отложи на потом

Можно наготовить себе таких обедов на несколько месяцев вперед. Фокус прост: свернув конверт из фольги, отправляйте его не в духовку, а прямиком в морозилку. Приготовить блюдо будет можно в любой момент. Мясные рулеты нужно предварительно разморозить, а что касается остальных блюд — просто подержать их в печке на 10 минут дольше, чем свежий вариант, и сытный, сочный обед готов.